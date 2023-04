OVIH 5 STVARI NIKAKO NE TREBA DA STAVLJATE ISPOD SUDOPERE: Stručnjaci kažu da to uopšte nije dobra ideja, iako deluje praktično

Možda radije svoje lonce stavljate u ormarić kraj šporeta. Ili možda mislite da je vaše posuđe predviđeno samo da bude u srednjoj komodi.

Bez obzira na slučaj, većina nas ima određeno mesto za stvari u kuhinji, a kada su u pitanju razne stvari za koje nemamo određeno mesto, često se okrenemo prostoru ispod sudopere.

foto: Shutterstock

Međutim, stručnjaci upozoravaju da se ovaj prostor ne tretira kao dodatni prostor za bilo šta. Čitajte dalje kako biste saznali kojih pet predmeta nikada ne biste trebali držati ispod sudopere, piše Best Life.

Sunđeri

Mnogi ljudi su verovatno krivi za skladištenje različitih proizvoda za čišćenje ispod kuhinjske sudopere. Međutim, Loren Dos, stručnjak za čišćenje i vlasnica "Nashville Maids", kaže da postoji barem jedan predmet koji ne biste trebali da držite ovde: sunđere.

"Često su vlažni i lako mogu postati leglo bakterija, plesni i drugih klica ako se stavljaju ispod kuhinjske sudopere", objašnjava Dos.

"Najbolje je sunđere čuvati u suvom i dobro provetrenom prostoru."

foto: Profimedia

Osetljivo posuđe

Budući da je prostor ispod vaše kuhinjske sudopere bliže tlu i često ga gosti ne diraju, mogli biste ga smatrati savršenim mestom za odlaganje finog porculana. Ali Stefan Bucur, stručnjak za čišćenje i osnivač Ritma doma, kaže da bi to zapravo moglo biti opasnije za vaše osetljivo posuđe.

"To je zato što vodovodne cevi i sudopera često zveckaju i ponekad prilično snažno", objašnjava. "Ako je vaše posuđe i drugi lomljivi predmeti stavljeni pored cevi sudopere, vrlo je verojatno da će se razbiti."

foto: Shutterstock

Zapaljivi materijali

Ako razmišljate o tome da prostor ispod kuhinjske sudopere iskoristite za bilo kakve zapaljive ili opasne predmete, Kevin Vang, stručnjak za dizajn doma i suvlasnik firme "Inyouths", upozorava da biste trebali još jednom razmisliti pre nego što to učinite. To uključuje sve, od ulja za kuvanje i brašna, do alkohola i tečnosti za upaljače.

"Ovi materijali nikada ne bi trebalo da se skladište ispod kuhinjske sudopere jer mogu uzrokovati opasnost od požara zbog blizine vodovodnih cevi", objašnjava Vang. "Može dovesti do ozbiljnih povreda i materijalne štete ako dođe do curenja ili prolivanja. Ako je moguće, te predmete treba staviti u posebnu prostoriju ili u prostoru dalje od kuhinje."

foto: Printscreen

Mali kućni aparati

Možda ćete biti u iskušenju da ispod sudopere stavite manje aparate poput tostera ili blendera ako nemate mesta na pultu ili u drugim ormarićima. Ali Keri Šerin, stručnjak za dom i zagovornica potrošača u Ovnerliju, kaže da bi to lako moglo da završi kao loša ideja.

"Obično ćete želeti da držite sve elektronske uređaje, pa čak i one na baterije, dalje od područja u kojima postoji opasnost od curenja vode ili prekomerne vlage", objašnjava Šerin. "Ovo bi moglo brzo da uništi bitne komponente uređaja."

foto: Profimedia

Alati

Ako su cevi ispod sudopere sklone curenju, verovatno je da ostavljate svoj alat u ovom ormariću kako biste osigurali lak pristup kad god treba izvršiti popravke. Međutim, Šerin kaže da ne preporučuje ovu naviku skladištenja.

"Kako biste zaštitili metalne alate od rđanja ili korozije, važno ih je čuvati na suvom mestu daleko od vlage", objašnjava ona.

"Ovo je posebno važno uzeti u obzir kada stvari stavljate u blizini sudopere jer je to područje obično vlažno, čak i bez prisutnosti većih curenja."

(Kurir.rs/Večernji)

