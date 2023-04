NAZIVALI SU GA ČUDAKOM ZBOG VEZE SA ŽENOM ZAROBLJENOM U TELU DEVOJČICE: Nakon kritika se oglasio i otkrio sve o njihovom odnosu

Šona Rej Lesik (23) visoka je otprilike jedan metar i dugo se "borila" da pronađe ljubav zbog svog invaliditeta. Muškarac koji se viđao sa Šonom, koja je "zarobljena u telu osmogodišnjakinje", žestoko se obrušio na kritičare nakon što su ga nazvali "jezivim i čudakom".

U najnovijoj epizodi podkasta Sare Frejzer Šou, Svigart je otkrio da on i njegova bivša devojka nikada nisu podigli svoju vezu na viši nivo.

Otkrio sve o njihovom odnosu:

- Veoma smo se zbližili na emotivnom nivou. Mislim, nikad nije stvarno postalo fizički, poljubili smo se jednom. Naravno, nisam bio tamo dugo vremena... Tako da to nikada nije stvarno napredovalo u vezu.

Svigart, koji je iz Evrope, otkrio je da su on i Šona - 23-godišnjakinja koja ima niži rast od prosečne odrasle osobe zbog hipofiznog patuljastog sindroma - osuđena, kako u stvarnom životu, tako i na internetu, nakon što je njihova veza dokumentovana u drugoj sezoni emisije na TLC-u.

- Otišli ​​smo u bar zajedno sa nekim mojim drugaricama, nekim njenim drugaricama i njenom sestrom, a tamo je bio restoran. Jeli smo u restoranu, onda smo otišli ​​na podijum za igru, na podijumu je bio izbacivač. Pušta nas sve unutra, ali zaustavlja Šonu i ona mu pokazuje svoju ličnu kartu, a on kaže: "Ne, ovo ne može biti istina, ne, ne, ne, čekaj, nema šanse", a još luđa stvar je da je u uglu bio uključen TV na kom je išla njena emisija. Ljudi su vadili svoje telefone, snimali je, pa sam morao da im priđem i kažem im da odu - dodao je.

- Ljudi su mi prilazili i govorili: "Hm, zar nije prošlo vreme za spavanje?" Ovo je bilo samo tokom jedne večeri, a to se dešava stalno.

Svigart je dodao da mu je kritika na račun veze posebno teško pala jer su neki ljudi pretpostavljali da ga Šona neprikladno privlači zbog njene visine od 120 cm.

- Sa tim je upravo došla ova velika, ogromna količina mržnje, i osećao sam se kao da me svet slama jer su me očigledno mediji i ljudi, jutjuberi takođe, svrstali u najomraženiju grupu ljudi na planeti. Očigledno, zbog Šoninog stanja... stavili su me u tu kategoriju. Samo sam osećao da me taj svet lomi.

Međutim, bio je zahvalan na podršci koju je dobio nakon što je podelio video snimke na Instagramu u kojima osuđuje one koji smatraju da Šona ne zaslužuje ljubav zbog njenog fizičkog izgleda.

- U osnovi sam izgubio veru u čovečanstvo, snimio ove video snimke, a onda je došla ogromna količina ljubavi i podrške i tako sam zahvalan svetu. Zato što je to najniže što sam ikada bio u svom životu, sa svetom koji me je tako slomio, svet je onda ponovo nekako spasao [mene], imao sam ogromnu podršku. Počeli su da napadaju sve negativne komentare, a ljudi su počeli da brišu negativne komentare i, da, kišni oblaci su nestali i sunce je počelo da sija i sada je sve u redu.

Nedavno je Šona bila iskrena u vezi sa izazovima sa kojima se svakodnevno suočava, na društvenim mrežama je delila postove o tretmanu koji često dobija u restoranima i zašto je fraza o tome da je žena "zaglavljena u telu uzrasta od 8 godina" - neispravna.

U jednom postu, Šona Rej je objasnila važnost podizanja svesti o hipofiznom patuljastom sindromu.

- Ovo je nešto što mi se dešava veoma često, i bilo je to svaki put kada izađem napolje, napisala je nakon što je podelila priču o tome kako se prema njoj ponašaju kao prema malom detetu dok večeramo van.

- Nadam se da će podizanjem svesti o mom tipu patuljastosti i invaliditeta pomoći svetu i nama kao ljudima da budemo otvorenije kada je u pitanju raznolikost ljudi koje imamo u našem svetu. Svi zaslužuju da se prema njima postupa isto, bez obzira na njihovu razliku, podelila je ona.

