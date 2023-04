IMAM 36, A NEVINA SAM I DALJE, SAMA POMISAO NA ODNOSE ME PLAŠI: Sad joj se sviđa kolega sa posla i ne zna šta da radi

Jedna žena je tražeći pomoć od savetnika Dear Deidre, napisala da ima 36 godina i da nikada nije stupila u seksualne odnose i da je na taj način verovatno najstarija devica ikada.

"I pomisao na to me apsolutno užasava. Bila sam singl dugo vremena. Ja sam žensko i ranije sam imala momke, ali sam im uvek govorila da nisam verovala u seks pre braka. Istina je bila, nikad mi se ovi momci nisu toliko dopadali", napisala je ova žena i dodaje:

foto: Profimedia

"Posle sedam godina samoće, upoznala sam divnog momka na poslu. On ima 40 godina i naš čovek za održavanje. Ja sam sekretarka škole.

On je razveden i sjajan je. On je zabavan, a da nije previše glasan ili nasrtljiv. Kliknuli smo od početka. On želi da premesti našu vezu u seksualnu, ali ja sam mu rekla da jednostavno nisam spremna za to.

foto: Profimedia

Istina je, on je prvi čovek koga sam upoznala i pored koga bih zaista volela da legnem, ali sam uplašena. Ne znam šta da radim."

"Razumljivo je da ste zabrinuti, ali se ne razlikujete od bilo koga drugog koji ima seks po prvi put.

foto: Profimedia

Seks ne dolazi sa priručnikom – trebalo bi da uživate u eksperimentisanju da biste postigli obostrano uživanje.

Zapamtite, ovo mu je prvi put sa vama, tako da će biti željni, čak će se i postarati da osigura da uživate.

Ne postoji pravilo koje kaže da morate imati odnos odmah. Uzmite si vremena i zapamtite da praktikujete siguran seks", poručuje Deidre.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

01:01 PEVAČ U CENTRU SKANDALA SKINUO MRAK POZNATOJ PEVAČICI: Dušica OTKRILA u emisiji uživo - On mi je bio PRVI (KURIR TELEVIZIJA)