IZJURILA SAM IZ SOBE GOLE ZADNJICE POŠTO SAM IZGUBILA NEVINOST: Šokantne i neispričane priče poznate glumce ostavljaju bez daha!

Glumica Bruk Šilds je priznala da joj je "bilo žao" i da se osećala "krivom" nakon što je izgubila nevinost s Dinom Kejnom, prenosi Page Six.

U svom dokumentarcu "Pretty Baby: Brooke Shields", koji se trenutno prikazuje na Huluu, glumica se priseća kako je "gole pozadine" istrčala iz sobe nakon što je bila intimna sa zvezdom "Supermena" sada već pre gotovo 40 godina. Šilds se seća da je Kejnu "više odgovarao taj seksualni deo" njihove romanse nego njoj.

- Želela sam da uskočim u ozbiljan odnos, ljubav i predanost - objašnjava Bruk.

Iako zvezda serije "Suddenly Susan" u početku nije razumela svoju reakciju na prvi seks, sada je shvatila da je osećala "neku vrstu žaljenja zbog nedostatka istraživanja i prilike da razume sopstvenu seksualnost".

- Žao mi je te devojke. Bila je dovoljno stara da stvarno poseduje svoje telo - rekla je.

Doduše, pre njene i Kejnove veze, glumica je bila seksualizivana još kao dečja zvezda.

Glumila je prostitutku u filmu "Pretty Baby" iz 1978. kad joj je bilo 11 godina i pojavila se u golišavim scenama u "Plavoj laguni" tri godine kasnije. Tvrdi da danas, u ovo vreme, to "ne bi bilo dopušteno".

Poznata je glumica neslavno prozvana "najpoznatijom devicom na svetu" kada je u svojim memoarima "On Your Own" iz 1985. godine napisala da "to još nije učinila", zbog čega je kasnije zažalila, prenosi Jutarnji.

- Kad pogledam unazad, bila je mala greška što sam bila tako otvorena o svom devičanstvu jer me uvek progonilo - priznala je Bruk. Osim što je primala "poštu od dečijih obožavalaca koji su je ispitivali za savete o seksu s njihovim partnerima", Šilds je takođe bila bombardovana "jezivim" pitanjima i porukama odraslih muškaraca.

- Biti bačen u vatru u tako mladom dobu naučilo me kako steći otpornost i biti spremna na sve u ovoj industriji, što može biti teško - rekla je.

Glumica u svom novom dvodelnom dokumentarcu otvoreno govori o seksualizaciji s kojom se suočila, kao i o silovanju koje je preživela u svojim dvadesetima, a njene ćerke, 19-godišnja Rouan i 16-godišnja Grier, nisu znale da će dokumentarac pokriti poteškoće za koje "nisu znale".

