NOVA GLAVOBOLJA KRALJA ČARLSA: Megan i Hari mu ne daju MIRA ni dok se sprema ZA DOGAĐAJ VEKA! Zbog njih je ponovo NA MUKAMA

Princ Hari i Megan Markl ne žele nimalo da olakšaju kraljevskoj porodici, čak ni sada dok traju pripreme za događaj koji neki nazivaju najvažnijim u 21. veku - krunisanje kralja Čarlsa III.

Naime, par još nije odgovorio da li dolazi na ceremoniju, iako je to trebalo da uradi do ponedeljka, 3. aprila. Kako je ispričao izvor za Daily Mail, osoblju još nije rečeno da li su Megan i Hari prihvatili poziv uprkos tome što je do krunisanja ostalo samo mesec dana.

Neizvesnost stvara probleme i za organizatore koji pokušavaju da finalizuju neke detalje kao što su raspored sedenja, automobili i obezbeđenje za VIP osobe koje će doći na ceremoniju 6. maja.

foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako odluče da prisustvuju krunisanju, poznato je da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ne smeju da stoje na balkonu Bakingemske palate pored kralja i kraljice jer više ne izvršavaju dužnosti članova kraljevske porodice. Čarlsu i Kamili će se pridružiti nekoliko ljudi koji pokazuju "otkucaje srca i budućnost njegove porodice" i koji su svoje živote posvetili javnoj službi.

Čarls i Kamila stići će u Bakingemsku palatu iz Vestminsterske opatije u autobusu Gold Stejta. Iz Bakingemske palate odbili su da komentarišu neodgovaranje para da li će doći na krunisanje, a izvor za Daily Mail je rekao da je malo verovatno da je tako strog rok za članove porodice da odgovore.

foto: Profimedia

"Sve je još uvek u vazduhu i ostalo je još samo mesec dana", rekao je drugi izvor. Organizatorima je samo rečeno da se nadaju da bi to uskoro moglo da se reši, a u međuvremenu pokušavaju da finalizuju planove za oko 2.000 gostiju, od kojih su mnogi međunarodni čelnici država i VIP osobe.

Inače, iz Bakingemske palate su objavili pozivnice za svečanost. Piše da će ceremonija biti u Vestminsterskoj opatiji, te će u nekoliko sledećih dana pozivnicu primiti više od dve hiljade ljudi. Dizajn je osmislio Endru Džejmison, heraldički umetnik i iluminator rukopisa, čiji su radovi nadahnuti viteškim temama iz arturijanske legende - prikazuje Zelenog čoveka, drevnu figuru iz britanskog folklora, simbol proleća i ponovnog rođenja, kako bi proslavio novu vladavinu.

Osim što su iz Bakingemske palate pokazali pozivnicu, objavili su i novu fotografiju kralja Čarlsa i Kamile, koja se oslovljava kao kraljica, a ne kraljica supruga, jer im se tako čini prikladnije.

"Dok se odbrojavanje do krunisanja nastavlja, objavljena je nova fotografija kralja i kraljice, snimljena prošlog meseca u plavoj sobi za crtanje u Bakingemskoj palati", napisali su na zvaničnom Instagram proflu. Na fotografiji se par grli i ima širok osmeh na licu.

"Imalo je smisla nazivati ​​Njeno veličanstvo kraljicom suprugom u prvim mesecima vladavine Njegovog veličanstva, kako bi se razlikovalo od Njenog veličanstva kraljice Elizabete II", rekao je izvor. I na pozivnicama se može videti kako se Kamila naziva samo kraljicom.

Objavljen je i prvi zvanični portret kralja Čarlsa, koji je napravio umetnik Alaster Barford. Pozirao je u plavom odelu, a imao je i narukvicu koju mu je darovao Domingo Peas, vođa naroda Ačuar u Ekvadoru.

Barford je rekao da portret prikazuje Čarlsovu toplinu i empatiju. "Želeo sam da se više radi o muškarcu, a manje o ulozi, pa sam pokušavao da uhvatim nešto od topline i empatije koje sam video u njegovim interakcijama s ljudima dok sam bio u Bakingemskoj palati. Osećao sam da postoji neka vrsta osetljivosti", objasnio je.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iz Vlade su hteli da Čarlsov portret daju svakoj zvaničnoj ustanovi u koje se ubrajaju škole, sudovi i policijske stanice, što je naišlo na kritike dela javnosti koji su istakli da je to nepotrebna rastrošnost u ovom teškom periodu. Naime, za to je potrebno uložiti osam miliona funti koje je u vremenu kada se savetuje velika štednja, za mnoge licemerno.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!