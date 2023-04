KAKO NAJLAKŠE OLJUŠTITI KUVANO JAJE? Obratite pažnju na jednu BITNU stvar kada ih kupujete, a ovi TRIKOVI će vam svakako pomoći

Ako ih volite tvrdo kuvana jaja, možda ćete se boriti i sa ovim problemom. Ljuska ne želi da se odvoji od proteina, a ceo proces ponekad traje skoro isto toliko vremena kao i samo kuvanje.

Da li ste se ikada zapitali zašto je ponekad tvrdo kuvano jaje lako oljuštiti, a drugi put preteško? Ovo je odgovor.

Možda zvuči čudno, ali razlog za probleme sa guljenjem je ... svežina jajeta. Malo ljudi zna da što je jaje svežije, to će biti teže oljuštiti. Ako se lako skida, to znači da imamo posla sa malo starijim jajima. Naravno, to ne znači jesti jaja sa isteklim rokom trajanja.

Ovo su saveti za lakše ljuštenje jaja

Komadić ljuske može da ostane na jajetu ili ćete s jajeta ukloniti i više nego što treba. Mnogi pokušavaju da usavrše čišćenje jajeta, ali jedan korisnik tvitera je u tome definitivno prvak. Naime, on je postavio snimak u trajanju od devet sekundi na kojem se vidi kako stoji pred sudoperom sa čašom i tvrdo kuvanim jajetom.

Jaje stavlja u čašu, koja se napuni vodom. Nakon toga, stavio je ruku preko vrha čaše i snažno je protresao. Jaje je izvadio iz čaše i pokazao kako ono klizi iz ljuske.

Većina korisnika je oduševljena ovim trikom, napisavši da im je trik upalio. Međutim, bilo je i onih koji su ovom tviterašu uputili kritike zbog nepotrebnog korišćenja vode. Jedan korisnik tvrdi da taj trik pali samo dok je jaje još vruće, a voda hladna. Ali, bilo je i onih koji kažu kako to nije važno.

Saveti Nemojte prekuvati jaja. Onda će se teže ljuštiti. Ono što je najgore, prilikom ljuštenja, zajedno sa ljuskom ćete skinuti i delove belanceta. Sipajte so u vodu pre nego što skuvate jaja. Jaja će se lakše ljuštiti, a so će sprečiti da jaje, ukoliko ljuska pukne tokom kuvanja, iscuri, a ujedno će biti i ukusnije. Starija jaja se lakše ljušte. Izbegavajte kuvanje jaja istoga dana kada ste ih i kupili.

Naravno, postoje i druge metode.

Skuvajte jaje u slanoj vodi i ostavite da se ohladi. Hlađenje možete ubrzati ako jaje potopite u ledenu vodu. Takođe, ako jajetu razbijete ljusku odmah nakon kuvanja, dok je još vruće, ono će se odvojiti od ljuske prilikom hlađenja, što će olakšati ljuštenje.

Razbijte ljusku na svakom kraju jajeta tako što ćete ga blago lupnuti o radnu površinu. Na jednom kraju jajeta nalazi se mehur sa vazduhom koji želimo da se razbije. Položite jaje na radnu površinu na bočnu stranu, pritisnite dlanom i kotrljajte ga tako da obrnete ceo krug oko ljuske. Potopite jaje u toplu vodu i jednim potezom ruke skinite celu ljusku. Za ovo će vam biti potrebno samo jedna sekunda.

- Kada je jaje kuvano, odspite kupiću vodu iz posude u kojoj se kuvalo. Posudu napunite hladnom vodom; ideja je da se jaje skupi, pa će se ljuska skidati bez kidanja belanceta. Možete poklopiti posudu sa jajetom i energično je protresti – kada je otklopite, ljuska će biti polomljena na stotine delova i moći ćete da je jednostavno isperete sa jajeta.

- Ubacite kašiku između jajeta i ljuske i izbacite jaje napolje; ovo je jako brz metod, ali je potrebna vežba. Pazite da tokom procesa ne oštetite jaje i pazite da vam jaje ne odleti dok to radite.

- U vodu stavite 1 kašiku sirćeta kako biste olakšali ljuštenje.

Dodajte sodu bikarbonu u vodu u kojoj kuvate jaja

"Ako morate da kuvate veoma sveža jaja, dodajte pola kašičice sode bikarbone u vodu u kojoj ih kuvate", kaže Harold Mek Gi u knjizi "On Food and Cooking".

Iako će voda koju kuvate sa sodom bikarbonom širiti jak miris sumpora, ljuska na jajima će postati meka, pe ćete moći da je lako oljuštite.

Prema pisanju magazina "PureWow" to se dešava zbog toga što soda bikarbona povećava pH vrednost vode, odnosno čini je manje kiselom. To pomaže da se smanji jačina membrne koja spaja ljusku sa belancetom. Kada ova veza postane slaba, ljuska se jako lako skida.

Na četvrtinu litra vode vam je potrebno pola kašičice sode bikarbone.

Kuvarica, Ema Laperik, preporučuje drugi način i kaže da u vodu u kojoj se kuvaju jaja treba dodati sirće.

"Ljuska jajeta je napravljena od kalcijum karbonata, a sirće rastvara taj kalcijum karbona", kaže Huan Silva, profesor prehrambene i naučne tehnologije na Univerzitetu u Misisipiju.

Nik Korb, američki kuvar i autor istoimenog kuvara kaže da u vodu treba dodati punu kašiku sirćeta, odnosno da na svaki litar vode ide po kašika sirćeta.

Šta treba da znate da bi vam ovi trikovi uspeli?

Voda u koju stavljate jaja za kuvanje mora da bude vruća. Ako jaja stavljate u hladnu vodu koja se zagreva tokom kuvanja, ljuska će postati "žilavija" pa ćete je teže oljuštiti.

Bilo da koristite sirće ili sodu bikarbonu, da biste omekšali ljusku, potrudite se da jaja koja planirate da kuvate kupite nekoliko dana ranije. Sveža jaja se daleko teže ljušte od onih koja su malo starija.

Oljuštite jaja odmah posle kuvanja, odnosno kad se malo prohlade. Kuvana jaja koja stoje u ljusi postaju teža za ljuštenje i to sa svakim satom.

Napravite ledenu kupku za jaja, odnosno napunite činiju ledom u koji treba da sipate malo vode. U to potopite vruća, tek kuvana jaja. Ovaj nagli spoj vrućeg i hladnog će učiniti ljusku lako lomljivom i mekanom, pa ćete moći da ih lako oljuštite.

Probušite rupicu na dnu jajete pre nego što počnete da ga kuvate, tako pravite izlazni put za vazuh koji se širi u jajetu dok ga kuvate. Usmeravanje vazduha čini da jaje unutar ljuske postane glatko i da manje prijanja za unutrašnje zidove ljuske.

