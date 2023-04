EVO KAKO DA SE NE POSVAĐATE ZA PRAZNIKE SA NAJMILIJIMA: Ovo je 5 SUPER načina da izbegnete porodičnu dramu za vreme Uskrsa

Iako je porodica najvažnija na svetu, ponekad se sa ukućanima možemo užasno posvađati.

Kako biste opisali praznično vreme u vašoj porodici?

Mnogi ljudi će reći da je to vreme zajedništva u kojem svi uživamo. Međutim, toj čarobnoj prazničnoj toplini temperatura može brzo porasti i pretvoriti se u vatrene rasprave u kojima učestvuju - svi.

Gde čeljad nije besna – nije ni kuća tesna, poznata je uzrečica u kojoj ima toliko istine.

Porodica je najveća vrednost u životu, ali ta složena i dinamična zajednica lako se može poljuljati. Posebno kad se, nakon nekog vremena, deca vrate u porodičnu kuću.

Roditelji su navikli na svoj mir, a deca su navikla na svoju samostalnost. Svako ima vlastite želje i potrebe, pa ne čudi što je praznično vreme plodno tlo za razne nesuglasice.

Te nesuglasice ne javljaju se samo između roditelja i dece. Stres, preopterećenost, manjak novca, vremena i organizovanosti - rezultiraju svađama između parova, prijatelja i kolega na poslu.

Kako nervoza tokom porodičnih okupljanja za vreme praznika ne bi uzela svoj danak, pripremili smo pet praktičnih saveta kako izbeći svađu za porodičnim stolom i ovih praznika stvoriti najlepše trenutke sa svojom porodicom.

1. Nemojte dolivati ulje na vatru

Poznajemo svoju porodicu bolje nego ikoga. To znači da dobro znamo što će naše bližnje razveseliti, a šta uzrujati. Ako ste primetili da je vaša mama neraspoložena jer joj kolač nije dobro ispao, nemojte podsticati raspravu o tome kako je to nebitna stvar. To zasigurno neće pomoći da se ona oseća bolje. Pronađite drugačiji pristup, pomozite joj i recite nekoliko lepih reči.

Budite miroljubivi, nemojte šefovati i kontrolisati, nego bližnjima pokažite razumevanje, poštovanje i otvorenu želju da im pomognete.

2. Prihvatite da se nalazite u kratkoročnoj situaciji

Ako je kuća puna za vreme praznika, nervoza je na samom vrhuncu. Ako dolazite u kuću svojih roditelja, a vašu sobu je već zauzela tetka iz Nemačke, vi verovatno spavate na kauču. Nemate svoju privatnost, kupatilo nikad nije slobodno, a vi se osećate kao gost u vlastitoj kući. Prihvatite da je to kratkoročna situacija i nemojte podsticati svađu jer ona neće rešiti vaše probleme, samo ćete stvoriti još nepriajtniju atmosferu u kući.

Ako dođe do sukoba, dobro razmislite kojim ćete tonom i na koji način izraziti svoje nezadovoljstvo.

3. Vežbajte da opraštate

To je vrednost koja nam je jako korisna u životu. Porodica je, kao što smo već spomenuli, najvažnija vrednost u životu, ali i komplikovana zajednica u kojoj se ponekad osećamo zapostavljeno i nezadovoljno. Ako ste se skupili samo jer su praznici, a inače ne provodite vreme zajedno, možda je ovo situacija u kojoj ćete napokon rešiti svoje nesuglasice. Nemojte zaboraviti da imate samo jednu porodicu, a da čovekova veličina leži u opraštanju.

4. Ispeci pa reci

Neki sukobi su neizbežni, ali i sasvim normalni. Ako već dođe do sukoba, dobro razmislite kojim ćete tonom i na koji način izraziti svoje nezadovoljstvo. Svako od nas bi trebalo da sebe stavi na prvo mesto i otvoreno prizna ako mu nešto smeta. Međutim, to treba da bude bez uvreda, ružnih reči i negativnog tona. Pazite kako nekoga ne biste povredili jer će vas to mnogo više boleti, nego ta bezazlena situacija koja vas je uznemirila u trenutku.

5. Podelite teret praznika

Najlepše i najbleštavije vreme ipak sa sobom nosi određeni napor. Kako bismo svi maksimalno uživali u Božiću i kako bismo izbjegli svađe, bilo bi korisno kad bi svako od nas našao svoj zadatak i da maksimum da ga odradi kako treba.

Ako ste pozvali goste u svoju kuću, dajte im do znanja (bez stida i nepriijatnosti) kako od njih očekujete da vam barem malo pomognu. S druge strane, ako ste vi gost, pomozite domaćinu oko kućnih poslova, tako ćete imati više vremena za kvalitetno druženje bez stresa.

