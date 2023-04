POZNATA ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE JE ZAPRAVO SRPKINJA: Ima bizarne fetiše, a na snimanju je polomila KIČMU radeći OVU STVAR!

Adrijana Čečik je svetski poznata glumica filmova za odrasle i našeg je porekla.

Evo kako je svetska zvezda ponoćnih filmova polomila kičmu na snimanju.

foto: Printscreen

U pitanju je žena koja je zbog potrebe zahtevnih poza prilikom snimanja erotskih filmova pretrpela oštećenje vrata, kičme i moždanog stuba. Pored toga, Čečikova je otkrila i kako joj je prilikom jedne povrede moždano stablo ispalo iz ležišta.

- Osećam se kao da je to se*si rvanje. Sada imam stvarno loš vrat. Imam uklješten nerv i delovi moje kičme nisu gde bi trebalo da budu. Planirala sam da učestvujem u masovnim orgijama za potrebe snimanja filma, ali moji lekari smatraju da to sada nije nikako dobra ideja za mene, tako da sam odustala - istakla je ta poznata brineta.

foto: Printskrin/Instagram

Adrijana je uvek rado viđen gost u radijskim i TV emsijama, a tome u prilog ide i 11 osvojenih priznanja u kategoriji filmova za odrasle, među kojima su i 2 najprestižnije nagrade koje su pandan dodeli Oskar. Čečikova je tako nedavno gostovala u podkastu "Pillow Talk" gde je, kao i uvek, otvoreno govorila na temu se*sa. Kada ju je voditelj Rajan Panl upitao kakvu vrstu se*sa voli i sama da gleda u filmovima, iznela je stvari koje su zaprepastile čak i njene kolege.

- Volim da gledam scene incesta tokom se*sa. To su one scene gde dvoje glumi da su brat i sestra i slično. U tome nema ničeg lošeg, to je sve deo glume, iako je ta kategorija incesuoznog se*sa maltene legitimna od kad ju je i HBO kanal navodno "odobrio" u mnogim scenama kultne serije "Igra prestola". Takođe, imam jednog rođaka koji je pretplaćen na moj OnlyFans kanal i obožava moje snimke se*sa i veoma me podržava, ne vidim ništa loše u tome - objasnila je Čečikova, a preneo Dejli star.

Adrijana ima oko 4 miliona pratilaca na Instagramu i svoj OnlyFans nalog na koji se pretplaćuje nekoliko hiljada korisnika. Inače, odrasla je u hraniteljskoj porodici, ima rusko i srpsko poreklo, a u svet pornografije zakoračila je 2013. godine. Kako je ranije navodila, o tome da se dešavaju povrede na radnom mestu kada ste porno zvezda se u poslednje vreme sve češće priča i skreće pažnja.

Podsetimo, Adrijana umalo nije nastradala na jednom setu. Slomila je kičmu nakon što je skočila u "bazen" napunjen penastim jastucima. Bila je pozvana na događaj u San Dijegu, gde su ona i njena rivalka u jednoj skakaonici morale da obore jedna drugu sa podijuma, koristeći gumene motke u borbi, u stilu Gladijatora. Adrijana je imala nekoliko operacija na kičmi, mnoge bolove je ocenila kao neizdržive i opisala ih rečima "bolje bi bilo da sam umrla". Posle svih operacija danas se oseća bolje i sudeći po njenom Instagram nalogu

(Kurir.rs/Srećna Republika)

