SRBI SE SLOŽILI OKO TOGA KOLIKO PARA TREBA STAVITI U KOVERTU ZA SVADBU: Pitanje koje se godinama postavljalo napokon je rešeno!

Sezona venčanja samo što nije počela, a sa njom dolazi i ono ključno pitanje koje godinama buni Srbe - Koliko novca treba staviti u kovertu? Na Reditu je sada ponovo započeta ova tema, a jedan muškarac izneo je zanimljive kalkulacije koje su se mnogima dopale.

foto: Profimedia

- Zavisi od toga koliko si blizak sa osobom i koliko imaš i koliko želiš da pokažeš da imaš.

Osnovna tarifa je 50e/osobi. Onda na to dodaš sledeće:

blizak (+ 50e)

kum si (+ 50e minimum)

bogat (+ 50e)

želiš da svi znaju da si bogat (+ 100)

jako siromašan (- 50e ili smisli izgovor da ne ideš)

Ako vodiš decu, računaj 25e po detetu i zaokružuješ na dole.

Primeri kalkulacije:

Idete devojka i ti (100e), ti si blizak (+50), ona nije (+0). Ukupno: 150e

Ideš sam (50e), bliski ste (+50), siromašan si student (-50e). Ukupno: 50e

Bogat kum (50+100e minimum) si i ideš sa isto bogatom ženom (50+50) na svadbu najbližih zajedničkih prijatelja (+50). Vodite dvoje dece (+50) Ukupno bar 350e. Kum si, može to da ide i u naturi, ne mora keš, može da ste platili fotografa ili si kupio mladoženji odelo - glasi objašnjenje ovog očigledno iskusnog gosta koje je oduševilo mnoge.

foto: Profimedia

Pojedini su se složili s računicom i dodali:

- Pravljenje svadbe u Srbiji za mladence je postao biznis. Gleda se uloženo/dobijeno što je jako jadno i bedno. Stavi koliko si u mogućnosti pre svega i koliko misliš da je u redu. Nemoj da ispadaš džek sa poklonom a posle cela porodica da ispašta ceo mesec, da se neko ne bi uvredio. Mene očekuje svadba relativno uskoro i pozvaću drage ljude, ako su u mogućnosti neka daju poklon ako nisu ne moraju, i to će pisati na pozivnici. Zovem ih jer bi voleo da budu samnom tog dana a ne da bi zaradio na njima. 90% Srbije kuka kada treba da ide na svadbe jer mora da se izdvoji pare pa poklon, za garderobu jer su svadbe parada kiča, a mi Srbi volimo da se pokažemo.

Jedan muškarac je napisao:

- Minimum koliko možeš platiti je onoliko koliko koštaš mladence (cena stolice, tj. klope), tako da im nisi na trošku dok veličate slavlje.

50 evra po mestu. Znači moja žena i ja kad idemo, 100 evra. Kada smo išli kod rodbine svi kao porodica pošto nas je bilo više računali smo svi po 50 evra u jednu kovertu i to je to. Mislim da je to sasvim ok. Ako je do novca problem onda nisu trebali ni da zovu.

Kome si drag, razumeće i ako nemaš - poručio je neko za kraj.

(Kurir.rs/Nova.rs)

Bonus video:

00:48 SVADBA, SVADBA! BEOGRAD STAO DA GLEDA: Svatovi izazvali kolaps na Pančevcu! (VIDEO)