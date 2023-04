ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE IMALA "TATICU" SA DUBOKIM DŽEPOM: "Kad sam izašla sa njim na večeru, usledio je ŠOK OBRT"

Mnogi studenti traže poslove koji će uz malo truda obezbediti dovoljno džeparca za osnovne životne potrebe. Dok jedni svoje biografije šalju radnjama i kompanijama, drugi uspostavljaju odnose sa "sugar daddy", koji uplaćuju novac na njihove račune u zamenu za prijateljstva.

Trenutno se više od 3 miliona učenika u SAD smatra takozvanim šećernim bebama. "Sugar Daddi/partner" im pruža mentorstvo i finansijsku pomoć u zamenu za seks, druženje ili sastanke, piše Psichologi Todai.

Emili je 21-godišnja studentkinja kojoj su bili potrebni dodatni prihodi. U intervjuu za Trauma and Mental Health Report, opisala je jedno od svojih iskustava sa oženjenim šećernim tatom.

"Moj najduži ugovor bio je sa muškarcem koji je bio oženjen; njegova žena i deca nisu znali. Osećala sam se malo čudno zbog toga. Imam sreće da se ništa loše nije dogodilo. Da je neko od njih ikada imao loše namere, lako su mogli da mi urade bilo šta... ima mnogo stvari koje mogu da krenu naopako, mogle su da me opljačkaju. Rizično je, morate biti oprezni, a zaista nema načina da saznate. Ponekad bih pričala sa nekim i on bi izgledao super fin, ali onda na kraju ne bi bio iskren“, priseća se neobičnog iskustva.

Emili, koja je zapravo anonimna studentkinja, na kraju je odlučila da napusti ovaj posao. Ona tvrdi da je iskustvo koje je imala veliki udarac njenom samopouzdanju.

"Definitivno je bilo trenutaka kada se kasnije nisam osećala dobro u vezi sa sobom. Pokušala bih da o tome razmišljam na sledeći način: plaćena sam za svoje vreme, a ne za ono što radim. Ali bilo je trenutaka kada bih se osećela nekako iskorišćenom. Ponekad bih radila stvari koje zapravo ne želim – samo zbog novca, zbog čega sam zažalila. Takođe gubite deo svoje autonomije. Ako više ne plaćate svoje stvari, osećate se kao da vaš život nije vaš“, tvrdi ona.

Džesika Stebins je porodični terapeut sa iskustvom u savetovanju žena sa istorijom prostitucije. Na svom blogu, Džesika govori o "trendu šećerne tate" i svojim zapažanjima koja se javljaju tokom savetovanja žena koje su i same bile šećerne bebe. Ona navodi:

"Činjenica je da mnoge mlade žene ulaze u ove veze iz istih razloga zbog kojih prostitutke ulaze u njihovu profesiju: novca. U ovim slučajevima rizici su veoma slični prostituciji i slobodno se može reći da iz ovog iskustva neće izaći bez emotivnih ožiljaka... Ove devojke su ispoljile iste emocije i probleme kao i devojke koje su označene kao prostitutke: sramota, krivica, stid, ranjivost, "prljavština", anksioznost i depresija", rekla je ona.

Stebins veruje da je problem sa ovakvim vrstama veza što ne dozvoljavaju osećanjima da se prirodno razvijaju, već se vrte oko obećanog novca. Ovo može uticati na moral i samopoimanje i dovesti do drugih negativnih posledica.

Emilina priča je slična mnogim drugim. Ali ne tvrde svi da takvi odnosi loše utiču na mentalno zdravlje.

Jordan je u ovom poslu aktivan dve godine. Njegovo iskustvo je bilo drugačije od Emilinog. Jordan to opisuje kao nešto pozitivno i osnažujuće.

"Na kraju, sve dok postoji potpuna komunikacija i saglasnost tokom celog procesa, nema ničeg lošeg u tome da učinite ono što možete da izdržavate sebe. Biti u mogućnosti da se sastanete sa pojedincima, stvorite zajednički dogovor i dobro se provedete je veoma pozitivno iskustvo i u najboljem slučaju osnažujuće. To mojim kolegama daje želju i motivaciju da pomognu sebi ili čak samo žive srećno“, objašnjava on.

Bejli Hander iz Sjedinjenih Država objavila je na svom TikTok profilu da je svog sponzora upoznala u restoranu Buffalo Vild Vings gde je radila kao konobarica. Bio je na večeri u društvu mlađe žene i ona je već tada shvatila da je u pitanju „šećer tatica“.

Ona je u snimku objasnila da ih osuđuje i smatra da ako žena može da uzme novac od muškarca, to treba da uradi. Malo je razgovarala s njim dok su je služili, a kada je otišao, ostavio joj je napojnicu od 100 dolara za novčanicu od 40 dolara. Uz napojnicu je ostavio i svoju vizit kartu. Kada je stigla do stola, on je već otišao.

Odlučila je da ga kontaktira, a on je odgovorio da je fantastična i da zaslužuje tako visoku napojnicu. Pitao ju je kada će sledeći put raditi jer bi želeo da dođe. Bejli je shvatila da može dodatno da zaradi i objasnila je čoveku kada radi. Na sledećem sastanku joj je objasnio da planira da otvori kafanu i da bi voleo da mu ona bude konobar. Nastavili su da se ležerno dopisuju.

Ipak, nije sve glamurozno kao što zvuči. Primer za to je Tina. Izašla je na večeru sa čovekom koji se predstvaljao kao bankar, ali joj je u jednom trenutku postalo jasno da on to nije. Čak kada je taksi stao, Tina kaže da je pokušao da je odvuče u mračnu uličicu. Tada je pobegla.

Šarmarin, devojaka iz rasturene porodice kaže da je sponzor ono što je nedostajalo u njenom životu kao i da je tek uz njega naučila kako se sedi za stolom i kao da se oblači kao dama. Istovremeno, ponosno objavljuje da je njen nastariji sponzor imao 64 godine, ali da je to jedini čovek koji joj je priuštio orgazam.

Sajt na kome se devojke okupljaju promovioše ideju da „tatice“ mogu da priušte više od novca. Ipak, devojke se ne vezuju za svoje sponzore, a kažu da je tako i lakše zbog „posla“.

– Ne postoji šansa za pravu vezu. Bezbednije je – kaže Kejti i dodaje da su sponzori zapravo samo jako usamljeni ljudi.“

