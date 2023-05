IZNENADIĆETE SE KAD ČUJETE ZAŠTO SRBI IDU NA BRAČNU TERAPIJU: Obično novac i intimni odnosi budu glavni okidač, a evo šta nas muči

Već znamo da je bračna statistika u Srbiji poražavajuća. Stiče se utisak da se mnogobrojni parovi danas olako razvode, a donedavno se mislilo da su glavni razlozi neverstvo, finansije i nedostatak komunikacije. Ipak, u poslednje vreme primećeni su novi krivci koji rastavljaju supružnike, pa nije tajna da se mnogi odlučuju za bračnu terapiju.

Kako izgleda proces bračne terapije i ima li uspeha u rešavanju problema, objasnili su na K1 televiziji psihoterapeuti Biljana Ćulafić i Igor Ilić. Oni su otkrili da prvo mesto na listi problema koje imaju Srbi zauzimaju - paralelne veze. Da stvar bude još više iznenađujuća, kroz proces terapije dolazi se do zaključka da iza ovog problema zapravo stoji - velika ljubav!

- Bračna terapija funkcioniše tako što jedan od partnera inicira na tome, obično onaj koji je nezadvoljan zbog nečega u tom odnosu. Desila se preljuba, prestala je ljubav, suočavaju se sa nekom krizom. Samu odluku za bračnu terapiju smatram početkom terapije - rekao je Igor Ilić.

- Obično žene prve prepoznaju problem. Muškarci ne dolaze tako lako, ali kad vide da su saslušani, bolje se osećaju. Oni imaju problem kad je samo jedna terapeutkinja, muškarac se sa ženom i ženom koja je terapeut oseća usamljeno. Kad oni osete da su uvaženi i da mi nismo sudije, oni već sami žele da dolaze. Nekad je u pitanju loša komunikacija, ali vrlo često su u pitanju paralelne veze. Interesantno je da u tim terapijama ima puno ljubavi, a to ljudi ne očekuju - otkrila je Biljana.

Prema rečima Igora Ilića, ljudi nisu ni svesni koliko zapravo vole svog partnera.

- Da, vidim po vašim reakcijama da je to čudno. Osoba uglavnom vara ili je u nekoj paralelnoj vezi kada je dugo ćutala o nečemu u tom odnosu. Ta osoba ne želi da izađe iz odnosa, voli svog partnera ili partnerku, ali joj je to način da skrene pažnju, izazove neku krizu, misli da će da spasi vezu kroz prevaru - objasnio je Igor.

KOJI PROBLEMI SE USPEŠNO REŠE, A KOJI NIKAD?

- Čim oni dođu na psihoterapiju sa željom da prevaziđu problem, može da se izgradi poverenje, ali je preduslov da je paralelna veza završena. Nema nikakvog smisla da išta radimo ako ta veza i dalje traje. Vrlo često uđu u paralelnu vezu, ali nisu svesni da im je nešto falilo u tom odnosu. To bude jako bolno za osobu koja je prevarena, to je vrsta traume. Jako je važno da druga osoba ima empatiju i da se suoči sa tim. Može da se prevaziđe - objasnila je Biljana i dodala:

- Tu su ishodi dosta dobri, ali kad ljudi dođu sa idejom da ubede ovog drugog da ostanu u braku, to ne može da uspe. Dakle, kada dvoje dolaze, a jedan neće da ostane u tome, mi moramo da objasnimo da ne možemo na silu da ih držimo u braku. Mi tada odlučujemo da li ćemo da nastavimo sa bračnom terapijom ili će to da bude terapija razvoda koja je jako važna. Nažalost, kad se dođe do te tačke, ljudi misle da više nema smisla da idu na terapiju, a ima jer treba da se dogovore oko imovine, dece i milion drugih stvari - objasnila je Biljana Ćulafić.

