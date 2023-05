SLAVNI VODITELJ BRUTALNO IZVREĐAO ČARLSA: Njega i Kamilu nazvao VAMPIRIMA, pa PSOVAO kralja! Posle ovog neće smeti u Britaniju

Glave bi mogle da padaju ako kontroverzni radijski voditelj Hauard Stern ikada poseti Ujedinjeno Kraljevstvo. On je, naime, oštro osudio novokrunisanog kralja Ujedinjenog Kraljevstva, Čarlsa III, i njegovu suprugu, kraljicu Kamilu, u svojoj radio emisiji u ponedeljak, nazivajući kralja "pi***com", a kraljevski par "vampirima", prenosi Variety.

"Engleska mora da se sabere", rekao je Stern.

"Shvatam da im pristiže novac od turizma, ali Isuse Hriste. Pre svega kralj Čarls je pi***ca. To je broj jedan. A ljudi su se ponašali tokom cele ceremonije kao da je taj je*eni tip otišao u rat ili nešto slično, a zatim pretukao sve ostale ljude", kazao je Stern.

"Rekli su u stilu: 'Prisežemo vam na vernost i veliki ste ratnik.' Mislim, cela stvar je je*eno luda u današnje vreme", istakao je.

Stern je objasnio da je njegov bes uzrokovan činjenicom da Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno prolazi kroz ekonomsku krizu koja je u suprotnosti s desetinama miliona dolara potrošenih na raskošno krunisanje kralja i kraljice u Vestminsterskoj opatiji u subotu, kojoj su, između ostalih, prisustvovali Kejti Peri, Lajonel Riči i Ema Tompson. Nakon proslave krunisanja, u nedelju je održan koncert koji je vrvio od zvezda u dvorcu Vindsor.

"Bilo je odvratno i reći ću vam zašto je odvratno", rekao je Stern.

"Ne treba biti neurohirurg da bi se to reklo, ali Engleska ima svoje ekonomske probleme i potrošili su bogatstvo na to krunisanje. I odvratno je gledati zemlju koja pati od ekonomskih problema i onda svu tu pompu", pojasnio je.

"Nisam naivan. Razumem da su utvrdili da monarhija dovodi turiste i nešto što ljudi mogu da vide, to je deo turizma, sve to shvatam, nisam naivan. Ali to samo šalje pogrešnu poruku", istakao je Stern.

Stern je takođe bio nezadovoljan šouom "American Idol", u kom su se uz Kejti Peri i Lajonela Ričija pojavili kralj i kraljica.

"Gledam 'American Idol'", rekao je Stern. "I pojavilo se njih dvoje – kralj Čarls i kralj Kamila ili kako god da se ona zove. Kamila kraljica. King Kong, ko god je*o te, pojavio se tamo. I kao dve daske su, kao vampiri, ukočeni su. A Kejti Peri i Lajonel razgovaraju s njima. Prvo sam mislio da su to lutke od kartona", ispričao je Stern.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Stern kritikovao članove britanske kraljevske porodice. Sina kralja Čarlsa, princa Harija i njegovu suprugu Megan, nazvao je "cmoljavim kuč*ama" nakon objavljivanja njihovog dokumentarca.

"To je poput Kardašijana, samo što je dosadno", rekao je Stern o dokumentarnoj seriji.

(Kurir.rs/ Net.hr)

