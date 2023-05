ŠTA VAM NAJVIŠE CRPI ENERGIJU? Jutarnje navike koje nam crpe energiju: Svi pravimo 1 grešku čim otvorimo oči, a to je jako loše

Pritiskanje tipke za odgađanje alarma, provera poruka i e-mailova na mobilnom telefonu čim se probudite ujutro, ili rano ispijanje kafe, mogli bi biti glavni uzrok za nedostatak energije tokom dana, tvrdi dr Karan Raj, lekar britanskog Zavoda za javno zdravstvo iz Londona u objavi na TikToku, na kojem ga prati čak 4,1 milion korisnika.

Karan je hirurg te predavač na Imperial Koledžu u Londonu i Sveučilištu Sanderlend i uveren je da bilo koja od ovih navika, a pogotovo dvije ili tri u kombinaciji, mogu dovesti do toga da dan započnete loše. U videu pod nazivom 'Radite li ove stvari?', kao prvu veliku grešku koju ujutro možemo napraviti, navodi, naviku pritiskanja gumba za odlaganje alarma na satu ili mobilnom telefonu, jer se time i vaše telo 'vraća' u ciklus spavanja.

foto: Shutterstock

To prouzrokuje oslobađanje hormona koji podstiču spavanje, što može uticati da se osećate umorno. Štaviše, dr Raj kaže kako telo i do četiri sata nakon što se probudite može imati višak tih hormona.

- Provera mobilnih telefona, čim se probudite, takođe, je pogrešna jutarnja rutina – kaže.

Naime, naš mozak nakon buđenja postupno prelazi iz delta stanja u teta, pa onda na alfa stanje moždanih talasa. Pojednostavljeno, to znači da se budi postupno, a ako prekinete taj ciklus bacanjem pogleda na ekran mobilnog, vaš će mozak odmah preskočiti u alfa fazu i prebrzo postati previše aktivan.

- Ovo stanje može vas držati preosetljivima doslovno celi dan – kaže.

foto: Shutterstock

Kad je, pak, u pitanju ispijanje prve jutarnje kafe, to bi trebalo odgoditi do iza podneva, kaže. Naime, kortizol je primarni hormon stresa koji se proizvodi u našim telima, a pomaže da održimo budnost i povećava količinu šećera u krvi. Naše telo prirodno počinje proizvoditi kortizol oko 8 ili 9 sati ujutro, pa ako u to vreme, ili ranije, popijemo kafu, ona neće imati željeni učinak.

- Umesto toga, s kafom treba pričekati dok nam prirodni nivo kortizola ne padne, što se događa kasnije. Ako tada popijete kafu, ona će delovati razbuđujuće – kaže, a prenosi Daily Mail.

(Kurir.rs/Najžena)

