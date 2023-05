EVO ZAŠTO NIJE MUDRO SPAVATI S MOKROM KOSOM! Nije dobro ni da izlazite ako je ne osušite: I buđ može da se razvije

Upozorenja protiv izlaska mokre kose napolje nisu samo stare i 'prazne' priče, u njima ima istine i nekoliko razloga zašto nije pametno, posebno kada je napolju hladnije.

Specijalista porodične medicine dr. Branislava Čilić je objasnila sve razloge zašto to nije dobro. Većina njih sluša slična upozorenja, uglavnom ne razumejući zašto, i prenosi ih svojoj deci.

- Često čujemo da ne treba dugo da ostavljamo kosu mokru ili da ne izlazimo napolje mokre kose, posebno po hladnom vremenu jer ćemo se prehladiti. Kada je reč o prehladi, gripu, upale sinusa i nekim drugim inflamatornim oboljenjima koja su povezana sa mokrom kosom, moramo naglasiti da zapaljenje nije moguće bez uzroka upale, pa mora postojati bakterija, virus ili gljivica koja će izazvati upalu. Ako je i podloga na kojoj se uzročnik razmnožava vlažna i topla, to će obezbediti dobre uslove za to i bolest će napredovati. Upravo to omogućavamo mokrom kosom - objasnila je dr. Čilić.

Izlazak napolje sa mokrom kosom nije jedina opasnost. Postoji i kada spavate sa mokrom kosom.

- Veći je rizik od razvoja gljivičnih infekcija vlasišta, posebno ako idete u krevet mokre kose. Vlaga prodire u jastuk zajedno sa oljuštenim ćelijama kože glave i na taj način stvara plodno tlo za gljivice Malassezia, kojima je potrebna vlažna sredina, i dovode do svraba vlasišta, posebno kod osoba sa seboroičnim dermatitisom vlasišta, kada je povećana sekrecija lojnih žlezda. Može se razviti i buđ, koja takođe nije poželjna u kosi – dodala je dr. Čilić.

Takođe, kada je napolju hladnije, mokra koža i kosa više oslobađaju telesnu toplotu i tako dovode do snižavanja telesne temperature, što može biti neprijatno ako nemamo povišenu telesnu temperaturu. Tada mokri delovi tela mogu da se zahlade i da imunitet bude narušen – objašnjava lekar.

- Kada govorimo o estetici, definitivno ne preporučujem da idete u krevet sa mokrom kosom jer će se više zapetljati i zapetljati, a krhkija je od suve kose i može doći do velikog gubitka delova kose, što smanjuje gustina kose. Sve navedeno se različito odnosi na različite ljude, uzimajući u obzir našu različitost, navike, godine, imunitet, kvalitet kose – zaključuje dr. Čilić.

