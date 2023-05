ĆERKE SU MI U NEKOJ NOVOJ FAZI: Evo šta je jedna od najomiljenijih glumica rekla o svojim naslednicama!

Poznata glumica Sloboda Mićalović potiče iz glumačke porodice. Iako je njenim ćerkama zanimljiva njena profesija, sebe ne vide u glumi.

- Mojoj deci je sve to interesantno. Način na koji one kada odgledaju predstavu ili film, analiziraju sve to, ja se zbunim. Ja u tim godinama, iako mi je tata bio glumac, nisam imala pojma da tako rezonujem, ali ne vide sebe kao glumice - kazala je Sloboda Mićalović nedavno.

foto: Damir Dervišagić

- Sada su u nekoj novoj fazi. Bude se neke nove devojke u njima, neki karakteri, a to treba da se isprati, ali sam zadovoljna jako - dodala je Sloboda za "K1".

Sloboda, podsetimo, ćerke Veru i Milu ima u braku sa kolegom Vojinom Ćetkovićem. Glumački par stao je na "ludi kamen" 2008. godine, a 2010. postali su roditelji bliznakinja.

foto: Damir Dervišagić

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno - rekla je glumica jednom prilikom.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:54 Sve o krunisanju kralja Čarlsa III