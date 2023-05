OVO NIKAKO NEMOJTE DA RADITE KAD VAS PARTNER OSTAVI: Stručnjak otkriva kako da što pre PREBOLITE RASKID! Jedna stvar je ključna

Stručnjakinja za muško-ženske odnose savetuje šta nikada ne bi trebalo da radite nakon što vas partner ostavi. Nije tajna da raskid može biti bolan, ali činite stvari još neprijatnijima ako radite ove stvari nakon razlaza.

Niko ne voli da mu je srce slomljeno, ali neki su skloni tome da sami sebi pogoršaju stvari. U svojoj nedavnoj kolumni, poznata australijska stručnjakinja za veze, Džejna Hoking, rekla je da neki prave velike greške nakon što ih partner ostavi.

U prošlosti je priznala da je isprobavala razne taktike kako bi namamila muškarce nazad kada bi veza pukla. Te metode su uključivale molbe da ostanu kao i objavljivanje fotografija na društvenim mrežama u nadi da će ih gledanje njenih slika naterati da razmisle o tome šta propuštaju.

Ali jednom je pokušala nešto sasvim drugačije, a to je bilo pronalaženje "zdravog načina" za suočavanje s razdvojenošću, što je u njenom slučaju bilo rezervisanje terapije i razgovor o njenoj tuzi sa stručnjakom.

Džejna je rekla da je to učinilo čuda, jer je mesec dana kasnije bivši stupio u kontakt s njom u nadi da će obnoviti stvari. Ali, u to vreme, znala je da je to toksična situacija, pa je odbila ponudu, a to je bio početak novog pristupa ljubavi.

- Dakle, ako želite da znate kako sam to učinila, a možda ste i sami usred prokleto užasnog raskida, dozvolite mi da s vama podelim svoj plan u pet koraka za "pobedu raskida". Pre nego što počnem, postoji jedno osnovno pravilo. Koraci su super jednostavni, ali morate ih se pridržavati. Ako pokleknete u bilo kojoj fazi, izgubili ste. Zato neka vam disciplina bude najbolji prijatelj - poručuje Džejna.

Ona preporučuje da ih "utišate" na društvenim mrežama, što je bolje od blokiranja jer tako izgledate manje ogorčeni. Ništa dobro ne može da dođe iz toga da ostanete prijatelji, i bolje je da su izvan vidokruga. Zatim je rekla da treba da se preokupirate i bacite na ono što vas čini srećnima. Bilo da se radi o poslu, planovima s prijateljima, šetnji ili članstvu u nekom klubu.

Postoji mnogo stvari koje možete da učinite kako biste ispunili svoje vreme i učinili svoj život ispunjenim.

Džejna je predložila da čak možete da se počastite, a to ne mora da bude mršavljenje, odlazak u teretanu, već samo učinite nešto da se osećate dobro u sebi. To može biti bilo šta - od nove frizure, nove odeće ili jednostavnih promena kako biste poboljšali raspoloženje.

Još jedan ključ uspeha je odricanje od pića, jer poruke u pijanom stanju ne vode nikud, nikada.

- Nije tajna da alkohol ometa komunikacijske puteve mozga i može uticati na naše raspoloženje i ponašanje. Čak i ako mislite da se dobro nosite sa svime, sve može da se promeni nakon što popijete nekoliko pića. Pazite koliko pijete i recite "ne" jednom piću previše - upozorava.

Na kraju, Džejna je rekla da morate da imate na umu da ćete u jednom trenutku verovatno opet naleteti na bivšeg, donosi Daily Star.

Možete negde da ih sretnete, ali način na koji ćete reagovati na interakciju je ključan. Nemojte im dati do znanja da vas i dalje zanimaju, pa ako vam se obrate, pobrinite se da ne izgledate da vam je drago što ih vidite ili da ste jako iznervirani. Ostanite pristojni, smireni i svakako pokažite da vam njihova prisutnost ne smeta, savetuje stručnjakinja.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

