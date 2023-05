KAKO DA VAM PARFEM TRAJE CEO DAN: Ovo su KLJUČNE STVARI pri nanošenju, a u jednoj SVI GREŠE

Industrija parfema je jedna od najvažnijih u svetu lepote. Postoji decenijama unazad i prati sve trendove nametnute od strane modernog čoveka. Budući da svi žele da mirišu lepo, postoji bezbroj različitih parfema, mirisa i sprejeva, a ono što oduvek svakoga zanima jeste kako da miris koji se nanese na kožu traje što duže.

Iako bi najlakše bilo kada biste imali putnu verziju svog omiljenog parfema kako biste mogli da ga stavite u torbicu i nosite sa sobom, ipak postoje i neki trikovi, koji će svakako da vam pomognu da vaš miris potraje čitavog dana.

Najpre povedite računa o tome gde čuvate svoj parfem, jer parfeme ne možete da čuvate u kupatilu, gde je visoka vlažnost i česte temperaturne fluktuacije, kao ni na mestu gde direktno pada sunčeva svetlost.

foto: Profimedia

Idealna opcija je tamno, hladno mesto, a razumna granična opcija je polica u fioci noćnog ormarića ili toaletnog stola dalje od baterije za centralno grejanje. Ako se ispune uslovi skladištenja, vaš miris će se dugo čuvati u bočici, što znači da će biti sačuvana i njegova efikasnost kada se naprska.

Trajnost mirisa

Trajnost mirisa je određena koncentracijom parfemskih ekstrakata u njemu i iznosi u proseku 4-6 sati.

Ono što je uobičajena greška kada se nanosi parfem je to što se prska u poslednjem trenutku, a to skraćuje i period trajanja mirisa. Dakle, parfem treba da nanesete najmanje pola sata pre izlaska iz kuće, a idealno odmah nakon tuširanja. Jer kada ga stavite na čistu kožu postaje jasniji i jači, a vlaga koja ostaje na koži čuva miris i omogućava da njegovo trajanje do večeri.

foto: Profimedia

Obratite pažnju na koji deo tela nanosite parfem

Pre svega, važno je da stavite miris na kožu, a ne na odeću.

A najefikasnije će biti ako ga nanesete u određenim oblastima poznatim kao pulsne tačke, kao što su zadnji deo glave, ručni zglobovi, na unutrašnoj strani laktova, udubljenja između grudi, udubljenja ispod kolena. Toplota koju emituju impulsne zone pomoći će da parfem bude dugotrajniji.

Ne dirajte naparfemisana mesta

Navika da trljate mesta na kojima ste naneli parfem je loša.

Naime, od oštrih dodira, kako navodi Lepota i Zdravlje, gornje note mirisa "lome", a bespomoćne donje note ispare za pola sata.

Imajte na umu da parfem deluje efektnije u kompleksu. Zato, ako koristite mirisni gel za tuširanje/mleko/kremu/puder za telo i parfeme iste linije i istog brenda, možete sebi da obezbedite dašak omiljenog mirisa za ceo dan.

foto: Profimedia

Naprskajte parfem na kosu

Miris može brže da se sačuva prskanjem parfema na čistu kosu. Ali ne smete da zaboravite da on, po pravilu, ima alkoholnu bazu, što znači da će neminovno da osuši kosu i kožu glave. Da biste to izbegli, nanesite parfem na češalj kojim ćete je stilizovati.

Postoje i parfemi za kosu, koji su obično obogaćeni vitaminima, kremama za sunčanje, svetlucavim česticama i drugim korisnim komponentama. Ali ako nemate ovakav parfem pri ruci, a zaista želite da vam kosa zamiriše, prskajte parfem u vazduh sa udaljenosti od najmanje 20-30 cm i prođite kroz mirisni oblak.

(Kurir.rs/ Blic žena)

