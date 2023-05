DOBILA SAM OTKAZ ČIM SU SAZNALI DA IMAM RAK! Nije imala novca za lečenje, a ni za ADVOKATE: Onda se desio ogroman PREOKRET!

Lusi Lidl (50) bila je zaposlena u jednoj kompaniji gde je radila kao marketing menadžer, a u svom poslu bila je odlična, sve dok nekoliko meseci kasnije nije saznala da ima rak dojke i da mora da ode na bolovanje.

U avgustu 2021. godine se vratila s bolovanja i odmah joj je bio uručen otkaz.

foto: Profimedia

- U saopštenju je pisalo da ne obavljam svoj posao kako treba i dodato je da moj rad nije rezultirao početnim očekivanjima. Od početka sam davala sve od sebe i veoma me je pogodilo što su mi dali otkaz pod lažnim izgovorom da dobro ne obavljam posao. Ne samo da mi je žao što sam tu dobila otkaz, već je to loše i za mene kao radnika i za sve moje kasnije poslovne kvalifikacije. Znam vema dobro da mi je dat otkaz zato što imam rak i nisam želela da se sve završi na tome - počinje ispovest ova žena, a prenosi britanski "The Sun".

Tada je rešila da podigne svet o tome da oboleli od raka mogu da privređuju i i da je svaki otkaz koji dolazi zbog te dijagnoze samo primer diskriminacije i ništa više.

- Moj direktor, gospodin Vuldridž, izneo je svedočenje koje se baziralo na tome da je on navodno već rešio da mi da otkaz, ali da sam se ja baš tog trenutka razbolela i saznala da imam rak. Potom sam se i udala, pa on navodno nije hteo da mi saopšti negativne vesti, već je sačekao da se vratim na posao. Ništa od toga nije istina, odgovorno tvrdim da sam savesno obavljala svoj posao. Sitnih propusta je bilo, kao i svuda, ali to su bile male stvari, nedovoljne da se zbog njih dobije otkaz. Moj nadređeni nikakvih većih pritužbi nije imao, tako da preostaje da me je otpustio zato što imam rak - rekla je Lusi.

Sudija je zaključio da je slučaj imao "ozbiljan i značajan uticaj" na gospođu Lidl i da je izgubila posao u "tački izuzetne ranjivosti", tako da je presuđeno u njenu korist. Lusi je dobila i blizu 37.000 evra odštete.

(Kurir.rs)

