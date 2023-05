ČIM PRIMETITE OVO PONAŠANJE SLEDI RAZVOD! Nakon 50 godina istraživanja psiholog zaključio: Ovo je GLAVNI KRIVAC za raspad brakova!

U svojoj knjizi "Šta predviđa razvod?", psiholog dr Džon Gotman identifikuje četiri najproblematičnija tipa komunikacije u vezama, na osnovu svojih studija na 40.000 parova, a to su:

Prezir

Izražavanje nedostatka poštovanja prema našim partnerima (npr. prozivanje, prevrtanje očima, ismevanje).

foto: Shutterstock

Kritika

Napad na karakter partnera.

Defanzivnost

Zaštita od kritike korišćenjem izgovora ili prebacivanjem krivice.

Ograđivanje

Povlačenje iz komunikacije ignorisanjem, zoniranjem ili ponašanjem zauzetim.

Od ova četiri problematična tipa, kaže Gotman, najveći prediktor neuspešne veze je upravo prezir.

Kako izgleda prezir?

Prezir je više od kritike ili izgovaranja nečeg negativnog. To je kada jedan partner tvrdi da je pametniji, da ima bolji moral ili da je jednostavno bolje ljudsko biće od drugog.

foto: Profimedia

Partner na drugoj strani se oseća nedostojnim i nevoljenim. Na primer, stalno prekidanje druge osobe je nepoštovanje. Ali to se pretvara u prezir kada prekid nije preterana želja za razgovorom, već izjava da partner nema ništa zanimljivo ili važno da kaže. To bi moglo da bude očigledno kada na primer supružnik kaže: "Oh, nije vredan slušanja. Nije mogao da ispriča priču da mu spase život."

Kada ova vrsta ponašanja postane više nego retka - i kada je ili nepriznata ili isporučena sa namerom - svaka veza, a još manje brak, je u nevolji.

Kako prezir uništava odnose?

Prezir onemogućava partnerima da se osećaju kao da jedni drugima štite leđa. Umesto "ti i ja smo protiv problema", partneri su sada protivnici. Nikada ne znaju kada bi mogli da budu napadnuti ili potkopani.

Ovo često proizilazi iz osećaja pojedinaca da se zalažu za sebe, što je obično zdrava stvar. Ali problem je u tome što se oni zalažu za sebe protiv svog partnera, pokušavajući da se uzdignu dok ruši partnera.

Prezir nije samo loš za odnose – loš je i za naše zdravlje. Potrebni smo jedni drugima da bismo preživeli. Prezir prekida ili ugrožava te veze sa drugim ljudima.

foto: Profimedia

Istraživanja su pokazala da pojedinci koji koriste prezir u svojoj komunikaciji imaju veću stopu bolesti, uključujući rak, bolesti srca i druge bolesti kao što su prehlada ili grip.

Kako eliminisati prezir u vezi?

Pre svega identifikujte i podelite negativna osećanja.

Kada ne znamo kako da imenujemo ili govorimo o negativnim osećanjima, primamljivo je da ih iznesemo drugima. Na primer: "Ne mogu da verujem da otkazuješ naš sastanak da biste se sastao sa prijateljima. Ti si sebičan kreten. Nikad ne razmišljaš o mojim osećanjima!"

Da biste izbegli prezirnu komunikaciju, umesto toga koristite ovu formulu: Recite šta osećate: "Osećam se iznervirano i tužno jer sam se radovao/la zajedničkom druženju." Dodajte i zahtev: "Želeo/la bih da izbegnem da se ovo dešava u budućnosti tako što ću prvo razgovarati o tome pre nego što promenim planove."

Pozovite partnera u razgovor: "Misliš li da to možemo?"

foto: Profimedia

Stvorite kulturu uvažavanja. Izražavanje zahvalnosti nam pomaže da uočimo više pozitivnih kvaliteta našeg partnera nego negativnih. U idealnom slučaju, želimo da naše pozitivne izjave i gestovi nadmašuju negativne – magični odnos je najmanje pet pozitivnih izjava ili osećanja prema jednoj negativnoj.

Pratite svoje obrasce komunikacije tokom jedne nedelje. Koliko često se upuštate u negativne interakcije (npr. prigovarate, kritikujete, ignorišete, vrtite očima) u odnosu na pozitivne (npr. hvalite, dopunjujete, radite nešto lepo za partnera)?

Sledeće nedelje komunicirajte sa svojim partnerom koristeći magični odnos. Da li se osećate drugačije?

Takođe možete pokušati da napravite listu od 20 stvari koje volite jedno kod drugog. Pročitajte ih naglas i izazovite sebe dodavanjem na listu tokom vremena.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:14 Maja slavi raskid sa Pecom