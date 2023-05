MESTO GDE SNOVI POSTAJU STVARNOST: Upoznajte ekskluzivni hotel sa uslugom najvišeg nivoa

Jedan od najpoznatijih hotela u ovoj regiji, koji opravdava ime jednog od najboljih lanaca hotela u Turskoj, Rixos. Osim dobrom reputacijom, može se pohvaliti perfektnom uslugom i 700 metara dugom peščanom plažom, za najopuštenije momente vašeg boravka. Hotel ima već dugogodišnju tradiciju, jer je sagrađen 2005. godine, ali je skoro i renoviran, 2017. godine, u modernom stilu, spojivši estetiku sa funkcionalnošću. Ako se odlučite na letovanje u ovom hotelu, osetićete se zaista privilegovano, kao u svetu najlepših snova. Pružiće vam osećaj doma, vrhunskog komfora, kao hotel prilagođen svačijim potrebama. Zakoračite sa nama u hotel kao iz snova, Rixos Premium Belek 5* . Na samo 5km od centra Beleka , i oko 35km od aerodroma u Antaliji. Nalazi se oko 9km od hotela Rixos The Land Of Legends do kojeg vozi besplatan shuttle servis.

Dokaz da ničega ne manjka u hotelu Rixos Premium Belek 5* , jeste besprekorna Ultra All Inclusive usluga, zahvaljujući kojoj možete isprobati specijalitete iz celog sveta, koje sa ljubavlju pripremaju pravi profesionalci, u glavnom restoranu „Turquoise“. Restoran se sastoji iz 4 dela, od kojih je jedan prilagođen deci, a u ponudi ima i specijalan dijetalni meni. U toploj, porodičnoj atmosferi, vaši mališani mogu imati svoj kutak i u restoranu „Yummy“, koji je podređen željama i potrebama najmlađih, tako da će se i oni osećati posebno, što će svakako i vas učiniti srećnim. Ukoliko biste da isprobate specijalitete drugačije kuhinje, tu su i a la carte restorani. Restoran „Piazzeta Italiana“, sa zalogajima iz Italije, zatim za ljubitelje mesa tu je sofisticirani „Aksam“ restoran, i naravno, nemojte nikako zaobići „Mycorini“ restoran u tradicinalnoj atmosferi Grčke, sa bogatom trpezom, a tu je i internacionalna kuhinja, za tradicionaliste restoran „People's“. Još jedan restoran a la carte, koji je gostima na raspolaganju, jeste azijski restoran po imenu „Z'asya“.

Ako putujete u porodičnom sastavu, posebno će vas oduševiiti brojni sadržaji organizovani da bi vaša deca bila vesela u svakom momentu. Osmeh na licu najviše će im mamiti odlično opremljen akva park, mini klub, igraonice, mini disko i životinjski park, koji je dom hiljadama najlepših bića Mediterana, uključujući tropske ribe. Jedinstvena prilika da se približite delfinima u podvodnom safariju ili se sprijateljite sa pingvinima. Kada poželite da odmorite i posvetite se samo sebi i svom miru, krenite na put svog unutrašnjeg sveta u relaksirajućoj atmosferi „Spa & Wellness“ centra, koji se prostire u čak 38 soba za masažu, dok vam je na usluzi 50 terapeuta. Tursko kupatilo, zona oporavka, klasična sauna, parno kupatilo, zatvoreni bazen, samo su deo eksluzivnog sadržaja spa centra. I sve to na površini od 4.500m2.

Ipak volite da ste aktivni i preferirate sport? Da li obožavate vodene sportove, tenis ili fudbal? Gajite ljubav prema golfu, odbojci ili ste srećni kada dan započnete u fitnes centru? Baš sve ovo možete u hotelu Rixos Premium Belek 5* .

