NATALIJU SU USVOJILI, A ONDA JE POČELA DA IM PRAVI PAKAO OD ŽIVOTA: Bizarno klupko laži se odmotalo, a ono što je isplivalo je ŠOK

Natalija Grejs je siroče iz Ukrajine koje je usvojio američki par iz Indijane 2010. godine. Majkl i Kristina Barnet su već imali troje dece, ali su želeli da prošire porodicu.

Međutim, oni su 2013. godine optuženi za zanemarivanje deteta i tada je klupko počelo da se odmotava, a sledio je šok za šokom...

Naime, Barnetovi su tvrdili da Natalija uopšte nije devetogodišnja devojčica, kako piše u njenim ukrajinskim dokumentima, nego odrasla 22-godišnja devojka patuljastog rasta i sociopata i da je više puta pokušala da ih ubije.

Naime, Barnetovi su optuženi da su 2013. godine ostavili Nataliju samu u stanu u Lafajetu, u američkoj saveznoj državi Indijani, da bi se mesec dana kasnije odselili u Kanadu i prekinuli svaki kontakt s njom.

Kristina je u ekskluzivnom intervjuu za Dejli mejl otkrila jezivu istinu: Natalija uopšte nije devetogodišnja devojčiica već 22-godišnja devojka. Iz Ukrajine je došla s lažnim dokumentima.

Kristina kaže da su prave žrtve ona i njena porodica koju je Natalija godinama terorisala. Pretila je da će ih izbosti na spavanju, gurnula je majku na električnu ogradu i sipala joj je izbeljivač u kafu.

foto: Printscreen YouTube/ CBS 60 minutes

"Govorila je, i to i crtala, kako će pobiti sve članove porodice, umotati ih u ćebe i zakopati u dvorištu. Noću bi stala kraj kreveta nekog od nas i zurila. Nismo smeli da spavamo i krili smo se oštre predmete", priča Kristina. "Videla sam da mi u kafu sipa neku hemikaliju, izbeljivač, sredstvo za pranje kuće, nešto već tako, i pitala sam je 'šta to radiš?'. Odgovorila mi je 'pokušavam da te otrujem'."

"Mediji me predstavljaju kao zlostavljačicu dece, a istina je da ovde nema deteta", objašnjava Kristina.

"Natalija je žena. Ima menstruaciju i stalne zube. Ni milimetar nije porasla, a svakako bi da je dete pa makar i patuljastog rasta. Lekari su potvrdili da ima tešku psihološko oboljenje od koga pate samo odrasli. Ona je iskakala iz automobila u pokretu. Mazala je krv po ogledalima i radila stvari za koje je nezamislivo da ih dete radi", ispovedala se Kristina.

foto: Zatvor okruga Tipekanu, Šerif okrug Tipekanu

Barnetovi su pre ovoga bili poznati kao superroditelji koji su učinili nemoguće: svog autističnog sina Džejka uspeli su toliko da iščupaju iz kandži tog poremećaja da je on sa 12 godina objavio svoj prvi akademski rad, a sa 15 godina se upisao na studije na prestižnom institutu za fiziku! Kristina godinama piše knjige o odgajanju dece, pre svega autistične.

Nataliju su uzeli u maju 2010, a u novembru iste godine su je usvojili. Nije im smetalo ima genetički poremećaj rasta kostiju koji izaziva patuljasti rast. Nije im smetalo ni to što je dokumentacija koja je stigla s njom iz Ukrajine štura. Po tim papirima, Natalija je u trenutku usvajanja imala šest godina: pisalo je da je rođena 4. septebra 2004. Dom joj je bio potreban odmah jer je prethodna usvojiteljska porodica iznenada i bespogovorno odlučila da je vrati.

"Natalija je bia neverovatno nervozna. Bilo je jasno da će joj biti potrebno mnogo pažnje i brige. Već na parkingu smo shvatili da ne može da hoda. To nije pisalo u dokumentima", objašnjava Kristina. Narednih dana su je obasipali pažnjom, vodili u Diznilend, uživala je u sladoledu, dobroj hrani, borbi s jastucima s trojicom braće.

foto: Kristina Barnet/privatna arhiva

A kad su je prvi put odveli na plažu, dogodilo se nešto što ih je ostavilo bez teksta.

"Dečaci su pojurili u vodu, a Natalija je želela da je unesemo. Majkl i ja smo već bili premoreni, pa smo joj rekli da sačeka minut. Ona je na to skočila na noge i odjurila u vodu! Majk i ja smo se pogledali - šta se dešava? Minut pre nije mogla da hoda, a sada skače i trči?!"

Kristina se uznemirila još kad je prvi put skinula Nataliju da je okupa i shvatila da "šestogodišnjakinja" ima potpuno oformljene pubične dlake. Išlo je dalje: nije htela da se igra s lutkama i igračkama, tražila je društvo tinejdžera i imala rečnik daleko sofisticiraniji od deteta starog šest godina.

foto: Kristina Barnet/privatna arhiva

Kristina se obratila lekarima, koji su Nataliji uradili testove gustine kostiju i utvrdili da ima ne šest, nego najmanje 14 godina! Kristina je i to prihvatila. Pobacala je dečju odeću i kupila Nataliji odgovarajuću tinejdžersku. I dok su se nizala pitanja o Natalijinoj starosti i pravom identitetu, njeno mentalno stanje počelo je da se pogoršava.

Počela je da razmazuje telesne tečnosti po zidovima, preti porodici smrću i čuje glasove. Tako je 2012. proglašena opasnom za okolinu i smeštena u Centar za stres "Sent Vinsent" u Indijanapolisu. I tamo je priznala da je mnogo starija nego što piše u papirima - jedan terapeut je u januaru 2012. godine napisao u izveštaju da je Natalija kazala da joj je 18 godina.

A kad je prebačena u psihijatrijsku bolnicu "Laru Karter", takođe u Indijanapolisu, osoblje je u izveštaju napisalo da je bez imalo griže savesti pričala kako pokušava da ubije članove porodice.

foto: Dr Phil / Ferrari / Profimedia

Konačno, porodični lekar Barnetovih, dr Endru Meklaren, u martu 2012. napisao je zvaničan izeštaj da Natalija zasigurno nije rođena 2003. i da se pretvara da je dete. Napisao je da je prevarila i roditelje i njega i ostale lekare.

Suija Džerald Zor iz Višeg suda okruga Merion u Indijanapolisu presudio je u junu 2012. da se datum Natalijinog rođenja prepravi na 4. septembar 1989, što znači da je ona u tom trenutku imala 22 godine!

Barnetovi su je smestili u stan, pomogli joj da dobije ličnu kartu i ponudili da je pošalju na fakultet.

"Platila sam joj najam stana godinu unapred. Uradila sam sve što bi svako uradio kad šalje dete na koledž. Kupila sam joj nameštaj i bila sm optimista jer je imala konkretan plan za dalje. Imala je prihod od socijalnog i sve što joj treba. Pokazala je da može sama da živi", pričala je Kristina.

foto: Dr Phil / Ferrari / Profimedia

Barnetovi su se 2013. preselila u Kanadu, gde je Džejk primjen na Institut za teorijsku fiziku u Voterlou, a Natalija je navodno opet počela da se ponaša kao dete.

"Poslednji put kad smo se čule, rekla mi je da kuva špagete za svoju novu porodicu", pričala je tada Kristin.

Međutim, Natalija je u međuvremenu lagala policiji da je mala i ostavljena, a pojavio se i jedan par koji je pristao da joj budu staratelji i tražio da se u dokumenta vrati Natalijin strari datum rođenja - 2003. godina.

Na kraju je policija optužila par, koji se razveo 2014. godine, za krivično delo zanemarivanja. Uhapšeni su 2019. godine, da bi najpre Majkl bio oslobođen optužbi 2022. godine, a u martu 2023. optužbe protiv Kristine su odbačene.

U međuvremenu, Natalija je gostovala kod dr Fila jer je htela da se čuje i njena strana priče.

"Ništa od toga nije istina, samo sam želela da ljudi čuju i moju stranu", rekla je Natalija.

Javnost je ostala podeljena oko cele priče i jedni su verovali roditeljima, drugi Nataliji.

Ova priča je toliko zaokupila javnost da je čak napraljevna i dokuserija "The Curious Case of Natalia Grace" na ID Discovery koja je prikazati i do sada neviđene snimke, kao i intervjuee sa porodicom Barnet.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:33 NEPRIMERENO SAM MORAO DA UPOZORIM NASILNIKE KAKO BI SE SMIRLI! Glumac otvorio dušu: Ta grupa se preselila iz Beograda