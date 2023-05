ISKRENA ISPOVEST MLADOG LJUBAVNIKA: 20 godina je bila starija, tretirala me kao IGRAČKU i morao sam da se KRIJEM u kupatilu!

Mlađi muškarac opisuje zašto je nepreijatno biti mlađi ljubavnik, iako na kraju ipak ne žali zbog tog iskustva. Izlaženje sa starijom ženom opisao je nezgodnim i jednostranim odnosom.

Bio je godinu dana "igračka" dami koja je bila 20 godina starija. Njihovi sastanci bili su neverovatno nezgodni, a evo i zašto…

foto: Profimedia

Muškarac je opisao sve neprijatne aspekte koji muče mlađeg ljubavnika. Objasnio je kako je morao da se pomiri sa činjenicom da ona izlazi s njim samo zbog njegovog fizičkog izgleda. U osnovi je bio njen "dečko-igračka".

Viđali su se jednom nedeljno i o tome ne bi uopšte razgovarali.

Veza im je trajala nešto više od godinu dana. Razlika u godinama postala je stvarno paklena kada je muškarac shvatio da je skoro isto toliko mlad kao jedno od dece svoje ljubavnice. Rekao je kako nikad nije mogao da upozna njenog starijeg sina jer je bio godinu dana mlađi od njega.

foto: Profimedia

Takođe je istakao kako su mnogi u njegovom životu osuđivali njegovu romantičnu situaciju. Dok su njegovi prijatelji mislili da je to kul, njegove sestre i prijateljice su bile užasnute time. Brzo je naučio i koji je najlakši način da odbije devojke svojih godina, tako da im samo da do znanja da je ikada izlazio sa starijom ženom - što smatra dvostrukim standardom jer je, kaže, čudno kako devojke ključnom tačkom svoje zrelosti smatraju činjenicu da su izlazile sa starijim momcima, ali muškarci koji to priznaju bivaju izopšteni.

Probleme u odnosu su im predstavljali i tehnologija i sleng, jer su neizbežne razlike između starijih i mlađih generacija.

foto: Profimedia

Postojale su vrlo jasne tehnološke i kulturne razlike koje je bilo nemoguće prevladati, objasnio je. Bilo je ozbiljnijih problema i na drugim nivoma, jer je ona živela punim plućima pre nego što se on pojavio. Imala je celi život pre njega, a kog on nikad nije mogao da bude deo. Ona je bila razvedena i to je bio stalni problem jer bi njen bivši muž ujutro kod nje ostavljao njihovo mlađe dete.

Nezgodno mu je bilo da se skriva u kupatilu dok su njen sin i bivši muž u stanu. Osim toga, tvrdi da starijim ženama nije lako ugoditi.

Starije dame su "to sve" već videle i jako ih je teško impresionirati, naročito one vrlo atraktivne, rekao je. Konačno, muškarac je zaključio da veze s velikim razlikama u godinama jednostavno nisu dugoročno održive.

foto: Profimedia

Očito je postojalo vremensko ograničenje i on jednostavno ne vidi dugoročnost kada je žena toliko starija. Dodao je kako takav brak nema smisla i kako najverovatnije nećete imati decu u takvim slučajevima. Smatra kako je takva vrsta veze samo zabava, a posebno opasno, prema njegovom mišljenju, je emocionalno se vezati za tu osobu.

Istakao je da nimalo ne žali zbog tog iskustva, uprkos svim problemima s kojima se suočio, jer je puno naučio od nje i uživao u druženju s njom. Iskustvo ga je definitivno nateralo da poželi da izlazi s nekim svojih godina, piše The Sun.

Bonus video:

01:42 ŽENA DRVOSEČA DOBILA NEOČEKIVAN POKLON