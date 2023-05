BEOGRAĐANIN ZAKUPIO POZORIŠTE DA BI ZAPROSIO IZABRANICU! O takvom trenutku sanja svaka žena: Prvo ga je odbila, a onda usledio ŠOK

P.P i A.P. su u vezi tri i po godine, svoju ljubav krunisali su i sinčićem koji sada ima 2 godine, a ono što je mladić osmislio za svoju izabranicu ostaće urezano ne samo u njenom, već i u srcu mnogih koji ovo budu čitali. On je za ispričao svoju priču i otkrio kako je uspeo da svoju buduću ženu ostavi bez daha.

Kako bi ovekovečili svoju ljubav, pre venčanja, P.P. je prvo morao da zaprosi svoju izabranicu i za to je izabrao potpuno nesvakidašnji način. On je mesecima unapred smišljao iznenađenje za svoju dragu i u sve to uključio je njihove najbliže ljude.

foto: Profimedia

- Prvo sam izmislio priču kako postoji neka kanadska agencija "Happy day" koja za cilj ima da ulepša dan nekoj osobi. Dobitnika izvlači kompjuter potpuno nasumično iz baze svih postojećih brojeva telefona koji su registrovani u Srbiji - počeo nam je svoju priču Beograđanin.

Nagrade koje je ovaj mladić smislio, a dobitnik osvaja su sledeće:

Boravak u bjuti centru gde se ostvaruju tretmani lica, masaže, manikir, pedikir, profesionalno šminkanje i frizura (sve ukupno traje 4h);

Šoping u jednom od lokalnih šoping centara, gde se pojavljuje i profesionalni stilista koji uz pozamašan budžet kompletno sređuje dobitnicu, ona ostvaruje pravno i na vaučer da sama kupuje šta joj se sviđa (sve ukupno traje 5h, dobitnici dozvoljeno da povede i jednu dragu osobu da joj pravi društvo);

Ručak na kome izvlači vaučer za putovanje za dve osobe (dobitnica može da povede jednu dragu osobu da joj pravi društvo);

Gala večera na kojoj će upoznati predstavnika agencije, a za sve vreme luksuznim kolima je vozač "Happy day" agencije vozi od jedne do druge destinacije.

foto: Profimedia

P.P. je još pre 6 meseci ispričao ceo svoj plan njihovoj najboljoj drugarici, kumi njihovog deteta, koja odmah postaje pravi insajder. Ona otkazuje viđanje sa A.P. uz izgovor da mora da menja koleginicu koja je dobila neku "Happy day" nagradu. Tada je cilj bio da joj se samo ubaci informacija da takvo nešto postoji, a ona se još od tada sa nestrpljenjem nadala da će i nju jednog dana izvući.

Nakon 5 meseci kuma opet otkazuje viđanje sa devojkom, uz istu priču da mora da zameni koleginicu koja sada ide na putovanje koje je dobila od "Happy day" agencije, tada je cilj bio da je podsete da agencija postoji. Pre jedno desetak dana, prijateljica mladića zove A.P. i predstavlja se kao agent "Happy Day" agencije i ona odlepljuje od sreće. Svima, pa i P.P., ona saopštava sva uzbuđena da je dobila nagradu i da jedva čeka sastanak sa agentom.

- Da bi sve bilo uverljivo, ja sam osmislio i logo agencije, štampam majicu sa tim logoom koju agentkinja nosi sve vreme, štampam brošuru sa celokupnim planom za taj dan, kao i vaučere za putovanje. S obzirom da znam da je njen omiljeni grad Rim, a gle čuda i moj, kupujem dve avionske karte i pravim tri ista vaučera sa različitim brojevima, jer svakako mora da izvuče Rim, rentam auto koji je "šatro" auto te agencije sa privatnim vozačem. On dolazi po nju ujutru i tada kreće celo putešestvije - kazao nam je.

Sa devojkom, koja nije ni slutila šta joj se sprema, sve vreme je bila agentkinja, a u šoping centru im se pridružuju njena tetka i stilista. Ona dalje na ručku izvlači karte za Rim i ne može da dođe sebi od sreće, a onda kreću u pozorište...

- E sad sledi igranka, ja sam zakupio jedno lokalno pozorište i osmislio jednu malu predstavu u kojoj smo učestvovali moj prijatelj i ja. Na početku je moj monolog, koje je ceo u stihovima, nosim profesionalnu silikonsku masku koja je jako ružna. Ceo zaplet u predstavi je takav da sam ja u predstavi ružan ali obrazovan, načitan, dobar, ali zbog moje ružnoće sa mnom niko ne želi da se druži, neće me nijedna žena, a moj komšija, kojeg igra moj prijatelj, prelep je kao Apolon, ali glup, laže i vara sve svoje devojke, pet puta se ženio itd... E sada on dolazi da me obuči kako da priđem nekoj ženi, a kod njega je sve zasnovano na lažima i onoj staroj "pričaj ženi šta želi da čuje".

foto: Profimedia

P.P. onda silazi sa scene i na binu dovodi jednu devojku, inače kumu mladića koja isto ima masku i periku, i prosi je, a ona ga odbija.

- Ja onda sav razočaran pokušavam ponovo i stajem ispred moje devojke i otvaram joj svoje srce i prosim je, naravno ona me odbija i ja je zamolim da joj nešto pokažem, pa da onda odluči - priča mladić.

Tada na platnu u pozorištu kreće kratak film koji se sastoji od fotografija mladog para od početka njihove veze, pa do tog dana, a u pozadini ide njihova omiljena pesma. A.P. tada shvata šta ju je snašlo, a dok gleda film plačući P.P. joj prilazi i još jednom je prosi.

- U publici su naši prijatelji, rođaci, kumovi... svi ljudi koje volimo i svi su imali maske, da ih ne bi prepoznala. Oni u trenutku prosidbe skidaju maske i ona doživljava još jedan šok kada ih vidi u publici. Nakon toga je u galeriji pozorišta bio koktel, posle smo nas dvoje otišli na gala večeru i tako se završio njen "Happy day" - završava P.P.

(Kurir.rs/Telegraf)

