ZATRUDNELA S DRUGOM BEBOM U TOKU PRVE TRUDNOĆE: Ovakvih slučajeva ima samo 10 na CELOM svetu, evo šta je to zapravo

Sofi Smol (30) rodila je ćerke Holi i Darsi u avgustu 2020. godine, u početku verujući da su devojčice bliznakinje.

Međutim, babice su bile zbunjene različitim veličinama beba, pri čemu je Darsi imala oko 1,9 kilograma, a Holi, koja je rođena druga, bila je teža od 2,7 kilograma.

Lekari su kasnije utvrdili da su devojčice zapravo začete u razmaku od mesec dana zbog superfetacije, fenomena u kome se druga trudnoća javlja ubrzo nakon prve.

Prema Klivlendskoj klinici, superfetacija je toliko retka da postoji samo oko 10 potvrđenih slučajeva.

- Toliko su jedinstveni da kada se dogode, često dospeju na naslovne strane - navodi se na stranici sa informacijama o klinici.

Klinika tvrdi da telo trudnice prolazi kroz hormonske promene zbog kojih je gotovo nemoguće zatrudneti dok oplođeno jaje (embrion) već raste unutar materice.

Sofi, koja je jedna od nekolicine žena koje su iskusile ovaj fenomen, rekla je za "Kennedy News" da je njena trudnoća bila "užasna". Trpela je jake jutarnje mučnine i hospitalizovana je osam puta u sedam nedelja.

- Nosila sam dve bebe koje su rasle u različitim fazama, ali to nismo znali. Nisu mogli da shvate zašto sam tako bolesna. Očekivala sam blizance, ali jedan embrion je bio veći od drugog. Imale su sopstvene placente, tako da su mogle da se hrane kada su htele. Ali doktori nisu mogli da shvate zašto je jedan blizanac veći od drugog.

Tek nakon što su devojčice rođene sa tako značajnim razlikama u razvitku, lekari su uradili testove i utvrdili da bebe uopšte nisu bliznakinje, prenosi "Post".

- Darsi je bila beba od 32 nedelje, a Holi je bila beba od 36 nedelja - rekla je mama.

Mama kaže da joj skeptici jednostavno ne veruju kada im priča neverovatnu priču.

- Ljudi misle da sam luda kada objašnjavam. Pitaju koliko je minuta razlike među njima, a ja im kažem: "Darsi je dva minuta starija i četiri nedelje mlađa, dok je Holi rođena dva minuta kasnije, ali je četiri nedelje starija".

Sofi kaže da drugi čak i ne veruju da su devojke u srodstvu zbog njihovog različitog izgleda i ličnosti.

- Holi ima plavu kosu, velike prelepe plave oči i želi da bude princeza ili džokej. Darsina kosa je mišja-smeđa kosa i želi da bude mašinovođa kada bude starija.

Sofi kaže da je znala da je "veoma plodna" zbog toga koliko je brzo zatrudnela prvi put, kada je nosila sina Oskara i veruje da je ponovo ovulirala kada je već bila trudna sa Holi.

Holi je rođena sa cerebralnom paralizom, koja zahvata desnu stranu njenog tela, a nejasno je da li je to stanje rezultat superfetacije. U međuvremenu, Darsina sluznica stomaka se nije pravilno razvila u vreme njenog dolaska, s obzirom na to da je rođena prerano u 32. nedelji. Mama je provela prvih nekoliko meseci života svojih ćerki u bolnicama i van njih, ali je izjavila da one sada napreduju.

Holi je i dalje teža od sestre Darsi.

- One su veoma nestašne devojčice koje vole zabavu. Apsolutno napreduju. Krenule su u vrtić i veoma su samouverene. Nisam imala pojma šta će im budućnost doneti kada se rode. Bilo je tako teško, ali smo tako srećni i blagosloveni što ih imamo - zaključuje.

(Kurir.rs/Ona.rs)

