PUKLA NEVIĐENA BRUKA NA VENČANJU, MLADOŽENJA SKOVAO PAKLENI PLAN: Kada se obratio sledećim rečima, mlada PROPALA U ZEMLJU!

Ne dešava se tako retko da čujemo da su ili mlada ili mladoženja napustili venčanje, tik pre nego što će izgovoriti sudbonosno "da".

Mlade obično odlaze jer su još uvek zaljubljene u bivšeg ili ne mogu da naprave kompromis i udaju se za nekog ko im se ne sviđa (iako ih, na primer, roditelji na to primoravaju), a najččešći razlog zbog kojeg mladoženje teatralno napuštaju venčanje jeste preljuba.

I dok većina, kada sazna da ih ljubav njihovog života vara, odmah prekida veridbu, ima i onih koji su spremni da idu do kraja. Dozvole da se venčanje organizuje, pozovu gosti, doteraju se, pojave pred oltarom i... Onda saspu svima istinu u lice - da njihova izabranica ima ljubavnika! Nekada se dešava i da je ta osoba prisutna na venčanju, nekada je to madoženjih blizak prijatelj, kum, pa čak i brat... A upravo to se desilo na jednoj svadbi u Velikoj Britaniji.

Organizaorke venčanja Džordžina i Bet koje u podkastu "Unfiltered Bride" na Instagramu često otkrivaju detalje iz svoje bogate prakse, ispričale su i jednu nemilu situaciju za koju su čule od kolega.

Reč je o skandalu epskih proporcija, kako su najavile.

"Dakle, moram ovo da ispričam. Oženili se njih dvoje, ceremonija je bila preslatka, pa je usledilo piće dobrodošlice, a zatim i svadbeni doručak. Nakon što su gosti jeli, krenuli su govori, a među prvima je pričao mladin otac. Zatim je ustao mladoženja i svima se obratio sledećim rečima:

"Njegova porodica je znala za preljubu, ali je pao dogovor da nateraju mladinu stranu da plati sveukupne troškove venčanja", pojasnila je i dodala da su mladini bili užasnuti kad su čuli šta se desilo.

