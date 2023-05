KAD SHVATE JEDNU STVAR, VIŠE NE ŽELE DA PLAĆAJU: Sponzoruša otkrila MRAČNU STRANU ovakvog života i srušila ILUZIJU mnogim ženama

Influenserka Nova Džuls je otkrila razlog zbog kog je prihvatila unosan posao uprkos zarađivanju hiljada evra na OnlyFansu.

Od stvaranja sadržaja na platformi za odrasle može da zaradi oko 3.400 evra mesečno, a Nova je odlučila da poveća svoju zaradu pomoću sponzora.

Poslednjih godina darivali su joj luksuzne poklone i častili pićem i večerama, ali su je i vodili na raskošna putovanja u inostranstvo koja su iznosila oko 57.000 evra.

Međutim, Nova je otkrila da je realnost potpuno drugačija, te da nije toliko prijatno imati odnos sa starijim muškarcem u životu.

23-godišnjakinja je za Daily Star ispričala kako je jedan video poziv promenio sve.

"Odmakla sam se od sponzora, oni postaju neverovatno opsednuti", iskreno je rekla Nova.

“Moram da smislim novu strategiju. Volim da imam jednu osobu s kojom svakodnevno komuniciram jer je opasno ako se družiš s više različitih ljudi", kaže.

“Ne znaš s kim se petljaš. Ako dobijete nekoga za koga znate da je OK i znate da je siguran, hteti ćete da ga zadržite", dodaje.

"Problem je u tome što je za njih prirodno da razviju osećanja ako stalno provodite vreme s jednom osobom ili dve poput mene, to zapravo nije išlo jer oni stvarno imaju osećanja", dodala je.

“Žele da ste devojka i dečko i više ne žele da plaćaju. Tako mi se 'raspala' ta strategija."

Primetila je da muškarci gaje emocije prema njoj, a što ona želi da izbegne.

Iako joj je draža pažnja koju prima od obožavatelja nego da ima pravog dečka, morala je da povuče granicu sa starijim muškarcima.

To je odlučila kad ju je jedan klijent zvao putem video poziva pred svojom ženom i decom.

"Odmoriću se par meseci od života sponzoruše", priznala je Nova

"Previše su se opustili, čak do te mere da sam pomislila da ih nije briga ako ih žene uhvate u tom trenutku."

"Zvali su me preko FaceTime-a dok su bili u sopstvenoj kući s porodicom u blizini, to je čudno ponašanje. Definitivno su se previše opustili. Mislila sam da imam dobar pristup, ali sam se prevarila. Što se tiče posla, kada si sponzoruša ili eskort, to ne funkcioniše jer se zaljubljuju. To je sigurno zbog bakrene kose", zaključuje.

Umesto da se fokusira na svoj životni stil sponzoruše, Nova samo razmišlja o osnivanju seksi poslastičarnice.

