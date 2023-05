AKO IKAD POŽELITE DA VRATITE BIVŠEG: Ovo je žensko pravilo broj 1 i ne od njega ne treba odstupati ni milimetar!

Kako bi opet pridobile bivšeg, većina žena čini apsolutno iste stvari - plaču, izvinjavaju se, obećavaju da će se promeniti, a ponekad i uskoče bivšem u krevet nadajući se da će to dati još jednu šansu, piše Kosmopolitan.

Kada malo bolje razmislimo i pogledamo sve ove reakcije, počinjemo da shvatamo koliko su neprivlačne i zašto one zapravo nikada ne upale.

Svaki muškarac želi da bude u vezi jedino sa ženom koju poštuje. To silno izvinjavanje, plakanje i izmotavanje zapravo je gubljenje vremena i vrlo je verovatno da će vas dovesti do izgubljenog njegovog poštovanja i trenutka kada će se on ponašati prema vama kao prema igrački.

Ne brinite, sigurno neće izgubiti volju da spava s vama, ali teško da će poželeti nešto više od fizičkog kontakta! Kada jednom otvorite vrata ovakvim situacijama, ne nadajte se da će ikada biti nešto više od obične kombinacije.

Umesto toga, naučite vladati same sa sobom koliko god da vam je teško i sačuvajte svoje dostojanstvo. Kada mu pokažete svoja pravila igre i date mu do znanja da raskid nije za vas kraj sveta, postaćete žena sa kojom će želeti da ostane zauvek - naravno, ako uopšte postoji šansa da se pomiri sa vama.

Verovale ili ne, ovo zlatno pravilo možete da nastavite da koristite i nakon što ga pridobijete nazad. To i je razlog zbog kojeg se zove zlatno pravilo.

Naravno, uvek postoji opcija i da krenete dalje i da prošlost ostavite tamo gde joj je mesto!

