OTIŠLE U TURSKU PO JEFTINE ZUBE, PA IM SE ŽIVOT PRETVORIO U PAKAO: Svi nas pitaju gde smo ih radile, a evo zašto se GORKO KAJEMO

Džejd Tašingem (32) i njena partnerka Keli (30) otišle su u Antaliju u Turskoj u septembru 2022. Planirale su da iskombinuju odmor na plaži i stomatološku proceduru, namamljene nižim troškovima estetske hirurgije u toj zemlji.

U Velikoj Britaniji to može koštati do 20.000 funti, a „turske zube“ su dobile za 4.240 funti.

Dan nakon dolaska, posetile su privatnu kliniku u blizini svog hotela. Urađen je rendgenski snimak, a onda im je dat lokalni anestetik dok su im stomatolozi brusili zube, što je, kako tvrde, izazvalo trenutni bol.

Posle toga su morale da čekaju na recepciji klinike oko pet sati sa svojim „zubima ajkule“, pre nego što su im stomatolozi postavili privremene fasete koje će nositi nekoliko dana dok čekali trajni set, piše Independent.

Džejd i Keli su te privremene fasete uporedile sa „konjskim zubima“ i tvrde da su bile loše postavljene, zbog čega je bilo teško jesti bilo šta čvršće od supe ili pire krompira.

Šest dana kasnije, pozvane su da im ugrade krune i to je, kažu, bilo baš krvavo.

„Mnogi naši prijatelji su to već radili i rekli su nam da ne boli. Oduvek sam želela da to uradimo, iako su mi zubi i ranije bili u redu”, ispričala je Džejd, i priznala je da se ne bi u to upuštala da je znala kakav će bol izazvati. „Izgledaju divno, na slikama su savršeni, ali to je noćna mora.“

Kad su napustile Tursku, posle nedelju dana, i dalje su imale jake bolove.

„Poslali smo stomatologu na Instagramu poruku o tome kada smo se vratile. Bilo je teško komunicirati zbog jezičke barijere, ali nam je savetovala da pijemo ibuprofen pet dana i da probamo miorelaksante“, kaže Džejd. „Ionako smo već uzimale Ibuprofen i nije bilo nikakve razlike, tako da nismo znale šta da radimo. Činilo se da ništa ne može da otkloni bol.”

Uprkos pokušajima da dobiju pomoć u Velikoj Britaniji, nisu mogle da pronađu zubara koji bi se bavio time.

„Nijedan zubar u Velikoj Britaniji ne želi ni da ih pipne“, rekla je Džejd i zaključila da ako se situacija ne promeni moraće ponovo da lete za Tursku.

„Naši zubi vizuelno izgledaju divno, a ljudi nas sve vreme pitaju gde smo ih radili jer žele da oni rade. Uvek kažemo ne, apsolutno nemojte da ih uradite. Nikada ih nikome ne bismo preporučili.”

