EVO KAKO PRAVILNO NAPUMPATI GUME: Vozači to zanemare, a može vas dovesti u veliku OPASNOST! Ako ovo primetite, ODMAH se zaustavite

Mnogo puta se desi da se guma izbuši ili ispusti vazduh do granice nevozivosti. Ako primetite u toku vožnje da vam automobil "vuče" na jednu stranu, odnosno dok vozite pravolinijski i sklonite ruke sa volana, a auto sam skreće u jednu stranu, to može da znači da vam je sa te strane guma ispustila vazduh. Najpametnije je, u tom momentu, da se uputite do najbliže pumpe.

Kad treba proveriti pritisak u gumama?

Pod uobičajenim uslovima dolazi do ispuštanja vazduha iz guma : uobičajeno oko 0,1 bara mesečno (1,45 PSI).

Ovu pojavu mogu ubrzati i drugi uzroci ispuštanja vazduha kao što su:

Slučajna bušenja;

Oštećen ventil: mora se zameniti pri svakoj zameni gume (uključujući ventile sa senzorom pritiska);

Odsustvo poklopca na ventilu: važno je obezbediti dobru zaptivenost poklopca;

Stanje felni: mora se očistiti pri svakom montiranju guma.

Iz tog razloga preporučujemo proveru pritiska u gumama jednom mesečno i pre svakog dužeg putovanja automobilom.

Ako gume ne koristite u dužem vremenskom periodu, recimo, ako gume menjate dvaput godišnje smenjivanjem letnjih/zimskih guma, pre nego što ih montirate na automobil važno je da proverite pritisak u njima.

Koje rizike donosi nepravilno napumpavanje guma?

Ako su vaše gume nedovoljno napumpane, to dovodi do:

povećenje potrošnje goriva,

bržeg i neravnomernijeg habanja,

pucanja gume prilikom vožnje i

povećevenja emisije CO2.

Ako su vaše gume prekomerno napumpane, to dovodi do:

smanjenja roka upotrebe, zbog ubrzanog habanja u središnjem delu šare gazećeg sloja i

opasnosti prilikom vožnje, pogotovo po vlažnom drumu.

Kako napumpati gume?

Prvo je potrebno ustanoviti koji je preporučeni pritisak za vaše gume. Preporučene vrednosti pritiska uobičajeno ćete pronaći:

Na nalepnici na unutrašnjoj strani vrata vozača ili na poklopcu rezervoara za točenje goriva;

U priručniku za korišćenje vozila koji se nalazi u zatvorenoj pregradi u vozilu;

foto: gualtiero boffi / Alamy / Alamy / Profimedia

Preporučeni pritisak u gumama je naveden u barima ili PSI. Može se razlikovati u zavisnosti od nosivosti vozila, pa je potrebno da pumpanje guma shodno tome i prilagodite.

Nakon toga je potrebno da proverite koji je trenutni pritisak u vašim gumama, a to uradite na ovaj način:

Pronađite pumpu za gume na benzinskoj stanici;

Vrh cevi pumpe ubacite u ventil na svojoj gumi;

Manometer (merač pritiska u gumama) prikazuje unutrašnji pritisak u barima ili PSI;

Pisak koji se čuje nastaje pri izlasku vazduha iz gume. Time se u značajnoj meri ne utiče na pritisak u gumama

foto: Printscreen YouTube

Kad sve ovo uradite, potrebno je da prilagodite pritisak u gumama, tako što ćete:

Vrednost pritiska prikazanu na meraču pritiska u gumama uporedite sa preporučenom vrednošću proizvođača vozila;

Ako je vrednost viša od preporučenog pritiska, ispustite vazduh kako biste postigli željeni pritisak;

Ako je vrednost niža od preporučene, napumpajte gume do preporučenog nivoa pritiska



Kako napumpati gume kad su hladne ili tople?

Pritisak po mogućstvu proveravajte onda kad su gume hladne (kad automobil nije korišćen poslednja 2 sata ili ako je prešao manje od 3 km najmanjom mogućom brzinom). Ako se, međutim, pritisak meri dok su gume tople, dodajte 0,3 bara (4,35 PSI) na pritisak koji preporučuje proizvođač vozila. Pritisak tada treba proveriti i ponovo prilagoditi kad se gume ohlade. Nikad nemojte ispuštati toplu gumu (pritisak se povećava sa temperaturom).

foto: Shutterstock

Budite oprezni kad koristite pumpu za gume na benzinskoj stanici: njihovi merači pritiska u gumama nisu uvek kalibrisani, pa otud ne moraju biti i pouzdani. Iz tog razloga važno je:

da vam pritisak u gumama povremeno proveri stručno lice;

da samostalno proverite pritisak u gumama korišćenjem kalibrisanog merača pritiska u gumama (mogu se pronaći u specijalizovanim prodavnicama).

