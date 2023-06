OVIM ZANIMANJEM U SRBIJI SE BAVE ŽENE, A ZARAĐUJU DEBELE PARE: Rade lagano i kod kuće, a mesečno im ostane i do 2.500 EVRA!

Siguran posao, vedno se radi, ali ujedno je i vrlo kreativno, a uz to zarada je i više nego pristojna, daleko od proseka. Najzanimljivije od svega je što taj posao rade uglavnom žene. Pogađate, reč je o zanimanju manikir.

Naime, vrlo je teško danas naći devojku kojoj u imeniku nije upisana neka „Maja nokti“, tj. najmanje jedna osoba koja sređuje nokte.

Bilo da je u pitanju gel lak, ruski manikir, frenč, zanimljive šare i cvetići – sređeni, uredni i lepi nokti su uvek poželjni. A pošto je kozmetička industrija u procvatu, oni koji rade nokte stalno imaju pune ruke posla. Deluje da je to zanimanje koje ne može da propadne, pa otuda i pitanje kolika je zarada u svemu.

To smo proverili sa nekoliko manikirki iz Srbije.

Vesna iz Beograda manikir naplaćuje 3.000 dinara, dok je korekcija 2.500 dinara.

„Radim od 9 do 18 h, nedeljom ne radim. Imam u proseku šest žena dnevno“, kaže Vesna.

Vesna kaže da živi samo od tog posla i da joj, kada poplaća sve dažbine i materijal za rad, mesečno ostane između 2.000 i 2.500 evra.

Violeta iz jednog mesta kod Uba, s druge strane, radi manikir kod kuće.

„Dnevno zaradim od 6.000 do 10.000 dinara, ali pošto dosta ulažem u materijal, koji je skup, ostane mi čisto mesečno oko 1.000 evra. I dva dana nedeljno sam slobodna.“

Dobra stvar u ovom poslu je što možete da se kombinujete, tj. da imate redovan posao, a da manikir bude dodatna zarada van toga.

Tako radi Maja iz Niša.

„Ja imam državni posao, a popodne kad stignem od troje dece radim nokte. Mesečno mi ostaje oko 40.000 dinara samo od noktiju, ne računajući platu iz firme.“

A kakva je situacija u inostranstvu?

Prosečna plata manikira u Sjedinjenim Državama je 3.500 dolara, a sat se plaća oko 20 dolara. Godišnja zarada u proseku je oko 42.000 dolara. Raspon plata varira i u velikoj meri zavisi od mnogih važnih faktora, uključujući obrazovanje, sertifikate, dodatne veštine, godine iskustva.

U Austriji manikirke imaju prosečnu platu od oko 2.000 evra. U Nemačkoj se plate razlikuju zavisno od iskustva i od grada do grada, pa tako, recimo, u Minhenu ona bude znatno veća i na godišnjem nivou može da izađe na 35.000 evra. U Italiji zarada na godišnjem nivou je od 15.000 do 20.000 evra. Na sve to treba računati i na bonuse koji nisu nikako mali.

Tim povodom uskoro se organizuje i prvi srpski Nail Art Masterclass 17. juna u u Beogradu, za žene koje namerevaju da usavrše svoje veštine u ovom poslu.

Zvezda tog događaja biće Ana Stojković Elvira, nail art umetnica koja radi nokte najvećim zvezdama u Srbiji. Elvira je sertifikovani internacionalni master edukator za Crystal Nails u kategoriji gel, akril i nail art, višestruko je nagrađivana na svetskim i regionalnim takmičenjima i zvanično je najbolji majstor Srbije čija dela već 13 godina gledamo na crvenom tepihu, ali i u spotovima, reklamama, filmovima, naslovnim stranama i modnim kampanjama.

Elvira će na ovoj jedinstvenoj profesionalnoj edukaciji za umetnički manikir svim zainteresovanima predstaviti i svoj metod rada, i faktore uspeha koji su je u moru onih koji se bave noktima izdvojili kao jednu od najboljih na svetu. Ovo je jedinstvena prilika da učite od najboljih i steknete veštine koje vam mogu pomoći da i sami izgradite svoj biznis – a sudeći po iskustvima, ovo je posao koji ne može da propadne. Učešće može da se zakaže preko Tickets.rs.

