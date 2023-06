"OSEĆAM SE UŽASNO, NIJE IM REKAO DA POSTOJIM!" Ne zna šta da radi: Verenik joj priređuje PAKAO OD ŽIVOTA jer ne želi da uradi ovo!

Period pred venčanje može biti veoma stresan, a mnogi se tada zapitaju da li su doneli pravu odluku ili su ipak napravili grešku. Jedna anonimna žena našla se upravo u takvoj situaciji,

- U vezi sam sa čovekom kojeg volim i mislila sam da se udam, ali sada, iako smo se već verili i tražili verenički prsten, više nisam sigurna da li je to dobra odluka - napisala je žena stručnjakinji za odnose i kolumnisti magazina "The Sun", Deidre.

foto: Shutterstock

Ona kaže da ona ima 42 godine, a on 49 godina. Ona nikada nije bila udata, a on je razveden i ima decu od osam i deset godina. Posećuje ih svakih nekoliko meseci jer žive daleko, a jednom nedeljno razgovara sa njima putem video poziva, ali iako joj, kaže, ne smeta što postoje, za nju još ni ne znaju. - Stalno ga pitam da upoznam decu, ali on uvek odgovara: "Hoćeš jednog dana, samo ne još" - rekla je ona.

Dodaje da su zajedno pet godina, a njegova bivša supruga je udata za drugog i sa njim ima malo dete. Ne mogu ni da počnem da planiram venčanje kada ne znam ništa o velikom delu njegovog života - požalila se ona.

- Razmišljam kako sam uopšte mogla da pristanem da se udam za njega i da li da sve otkažem. - Odvojite trenutak da porazgovarate sa njim o tome zašto krije decu od vas ili vas od njih - rekla joj je Deidre.

foto: Shutterstock

- Moguće je da je zabrinut da bi bivša žena mogla da ga spreči da se viđa sa njima ako sazna da je u novoj vezi. Zvuči iracionalno, ali je moguće - dodala je ona.

- Ako jeste, ohrabrite ga da smisli najbolji način da razgovara sa njom i upozna vas sa decom pre venčanja - zaključila je ona:

- Možda nema drugog razloga i uz malo hrabrosti to možete ostaviti iza sebe i isplanirati venčanje koje želite.

(Kurir.rs/Najžena)

