ZATEKLA SAM MUŽA U KREVETU S LJUBAVNICOM: Ono što mi je rekao u tom trenutku me je TOLIKO PONIZILO da mi još ODZVANJA U UŠIMA

Uvek je teško nositi se s partnerovim neverama, a pogotovo kada ste u braku. I dok neki preljubnici odaberu da se izvine za izdaju svoga partnera, neki okrive upravo njih.

Tako je jedan neverni suprug odlučio da bude "iskren" sa svojom suprugom, pa joj je rekao da ju je varao samo iz razloga što nije htela da nosi seksi donji veš, piše Mirror.

Prevarena supruga na Redditu je napisala objašnjenje situacije, te ispričala kako je naišla na muža u krevetu s drugom ženom. Zajedno su bili šest godina, od čega četiri godine u braku, a žena je objasnila da su ona i suprug imali seks barem četiri puta nedeljno, te da joj nije jasno kako mu to nije bilo dovoljno.

"Prvo je počeo s poluizvinjenjem, a kasnije je objasnio zašto me vara. Navodno se nikada nisam trudila da izgledam dobro za njega i uvek nosim udoban donji veš, a nikada nešto što je seksi, i to njega jako odbija. Osećao se kao da me nije briga za njega. Bila sam zapanjena i nisam razumela šta misli. Pitala sam ga zašto mi nikada nije kupio neki seksi veš kada je toliko hteo da ga nosim, na šta je on odgovorio da nije hteo da me uvredi", napisala je žena u objavi. Upitala ga je i smatra li da je ona kriva što ju je varao, a on nije odgovorio na to, te ju je samo gledao sa suzama u očima. Uprkos tome što je suprug pokušavao da je uveri da žena s kojom ju je varao nije značila ništa, i da mogu da poprave brak, insistirala je da ode.

"Ja se i dalje osećam seksi u svom udobnom donjem vešu. Volim svoje telo i vežbam sat i po do dva sata dnevno. Uvek mi je govorio da sam mu zgodna i jako privlačna, a i često smo vodili ljubav. Da li me je sve vreme lagao? Nije mi jasno", nastavila je.

Korisnici su stali na njenu stranu, te su krivili supruga zbog njegovog ponašanja, a mnogi su uveravali ženu da ne bi trebalo da se oseća krivom zbog donjeg veša koji kupuje. "Čini mi se kao da mu je to samo bio izgovor za jadno ponašanje. Bolje da ste ga se rešili", napisala je jedna korisnica. "Ne mogu da verujem da je okrivio vas! Kakva grozna osoba!", komentarisala je druga, a treća je dodala: "Najgluplje izvinjenje za varanje koje sam ikada čula."

