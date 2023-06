ZLATNI VITEZ ZA OSTVARENJE O NAJVEĆOJ SVETITELJKI: Nagrađen film Sveta Petka - Krst u pustinji u konkurenciji od 190 filmova

Na 32. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez, održanom u ruskom gradu Grozni, u Čečenskoj Republici, filmovi iz Srbije osvojili su značajne nagrade. Sedmodnevni program činila je konkurencija od 190 filmova iz 22 zemlje, a među laureatima su ostvarenja "Krošnja", "Freska", "Avantura karikature", "Čudotvorac tumanski" i "Sveta Petka - Krst u pustinji".

foto: Promo

Upravo je ovaj srpsko-jordanski biografski i dramski film iz 2022. godine, u režiji Hadži Aleksandra Đurovića, po romanu "Petkana" Ljiljane Habjanović Đurović, doneo prvu glavnu ulogu na filmu glumici Mileni Predić. U liku velike svetiteljke ona je briljirala na velikom platnu i pobrala simpatije publike.

foto: Milena Popović

- Ovu ulogu doživela sam kao poziv. Stojim iza nje u potpunosti i toliko je u skladu s mojim ličnim načelima da nijednog trenutka nisam imala dilemu. Svako treba iz svoje niše da razmišlja i stvara. Osećam mir, iako možda neću imati podršku baš svih, ali bože moj. To je tako - rekla je Milena prošle godine, neposredno nakon beogradske premijere filma i otkrila šta je bio motiv da pre snimanja ode u rumunski grad Jaši, gde su mošti Sveta Petke, i traži blagoslov.

foto: - Milena Popović

- Za mene je to bio najlogičniji mogući potez. Niko mi to nije savetovao niti sugerisao. Krenula sam s drugaricom na put, promenila dva aviona i stigla u Jaši, gde smo provele dva dana. Poklonila sam se moštima Svete Petke jer sam osetila da to treba da uradim. Drago mi je što je ova uloga došla preko posla i utvrdila moj put koji sam već imala kao glumica. A uz to, postala sam jača u veri - zaključila je glumica.

