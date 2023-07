MLADOŽENJA OBJASNIO RODITELJIMA DA NISU VRSTA LJUDI S KAKVOM SE ONI DRUŽE: Zbog mlade i njene majke nastao pravi porodični SKANDAL

Za većinu porodica venčanje je posebna prilika koju treba proslaviti s onima koji im najviše znače. Ali roditelji jednog mladoženje neprijatno su se iznenadili kada im je rekao da ne mogu da dođu na njegovo venčanje jer porodica njegove verenice smatra da oni nisu dovoljno dobri da prisustvuju obredu.

Njegovi roditelji su ostali u šoku, a uznemireni otac sada planira da proda kuću u kojoj njegov sin besplatno živi.

foto: Pixabay

- Budući da nas ne želi u svom novom životu, mora da ode - napisao je na Reditu i zatražio savet.

U svojoj objavi otac je objasnio da su on i njegova supruga kupili drugu kuću u kojoj živi njihov sin kako bi bio što bliže koledžu i otkrio je da su mu finansijski pomagali dok je studirao.

Rekao je da plaćaju porez na nekretninu, plus sve naknade za održavanje, dok se njihov sin, koji ne plaća stanarinu, brine za režije. Ta uhodana praksa se nastavila čak i nakon što se u kuću uselila sinovljeva verenica. No, problemi su se pojavili kada su zaljubljeni golupčići na roštilju okupili svoje porodice da se upoznaju.

Otac je rekao da su na tom događaju bile njegova žena i ćerka, sin i njegova verenica i njena porodica. No, mladoženjina majka i sestra samo nekoliko minuta po dolasku su otišle kući uznemirene jer im je rečeno da ih sin, njegova verenica i njena porodica ne žele na venčanju.

foto: Shutterstock

- Prema onome što mi je rečeno 'mi nismo vrsta ljudi s kakvom se oni druže'. Bio sam besan, nazvao sam sina i pitao ga o čemu se radi. Rekao mi je da porodica njegove verenice smatra da nismo dovoljno dobri i da ćemo ih osramotiti na porodičnom venčanju i da zato nismo dobrodošli - napisao je otac.

- Pustio sam da prođe nedelju dana da se smirim, a onda sam otišao u posetu sinu i otkrio da je s njima moja buduća rodbina. Čini se da su se svi uselili u kuću. Pitali su me zašto sam tu, a ja sam im rekao da sam, kako nismo pozvani na venčanje, došao da razgovaram sa svojim sinom - ispričao je.

- Rekli su mi da napustim njihovu kuću. Toliko sam se ražestio da sam im rekao da imaju 30 dana da se odsele i da kažu mom sinu da prodajem kuću i da traži drugu u kojoj će živeti sa svima njima. Rekao sam im još da iz ovih stopa idem kod trgovca nekretninama da oglasi kuću za prodaju - istakao je mladoženjin otac, a onda je upitao reditore je li u krivu što je tako postupio.

foto: Shutterstock

U komentarima se oglasilo hiljade ljudi, a mnogi su stali na stranu mladoženjinih roditelja.

- Tako treba! Ne postoje ta izvinjenja na svetu koje će opravdati ono što vam je sin uradio. To je tako otrovno. Nema razloga zašto bi ikome dopustio da izbaci njegovu porodicu", "Mogao bih da razumem da mu možda niste pružali podršku ili da je bilo problema u vašem odnosu, ali na temelju onoga što sam pročitao zbunjuje me zašto bi on to uopšte učinio - samo su neki od komentara.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

00:39 SPREMNA SAM, ŠTA JE TU JE! Reči Džejeve naslednice pred venčanje: Upoznali se u kafani, A OVO JE PRVA PESMA NA SVADBI