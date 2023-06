MUŽ MI SE PONAŠA JAKO ČUDNO! SUMNJAM DA IMA LJUBAVNICU... Jako zabrinuta za njen brak, pa potražila savet, a odgovor je ŠOKIRAO!

Žena se obratila Mevludinu za savet jer već duže vreme sumnja da je muž vara. Ali Mevludin kaže da nema razloga za brigu i da dobar brak ne treba da bude ugrožen.

- Dragi Mevludine, Hoće li moj brak biti sređen jer mislim da moj muž ima ljubavnicu? Nisam sigurna u to, ali on se već duže vreme ponaša veoma čudno. Imamo i decu i ne bih volela da se moja teza potvrdi, ali mislim da me intuicija ne vara. Zanima me Vaše mišljenje. Hvala vam - napisala je zabrinuta žena.

Odgovor:

- Preosetljivi ste i često menjate raspoloženje. Vaša sumnja je neosnovana jer je vaš muž prilično pozitivan i vidim da vas voli. Ljubomorni ste bez razloga jer on nema ni devojku ni ljubavnicu, a želite da vam prizna nešto što nije uradio. Dobro ste vaspitali svoju decu, materijalno ste sigurni i nezavisni i nema potrebe da sve to kvarite posesivnošću i ljubomorom. Ako insistirate i preterujete, on će teže izdržati vaš pritisak i može početi da se hladi.

Zato ne ugrožavajte dobar brak, jer biste teško podneli razvod. Vidim da je on definitivno za tebe i tvoju porodicu, zato budi pametan. Ako mislite da vam ne obraća dovoljno pažnje, slobodno mu ukažite na to i naterajte ga da se malo više trudi oko vas, ali ja ovde ne vidim nikakvu prevaru ili aferu. Vidim da ćete vi i vaša porodica napredovati u budućnosti. Pozovi me za tri meseca.

