MALO JE FALILO DA JE IZBACI SA VENČANJA: Ivana bila kuma na svadbi, a zbog jednog DETALJA mlada napravila HAOS!

Da li na svadbama postoji dres kod i da li on treba da se pojštuje? Potegla se žučna rasprava na Reditu, jedna kuma je izvukla deblji kraj.

Na Redditu, jedna žena je postavila intrigantno pitanje koje se tiče "dress code"-a na svadbama. Postavila je sledeće pitanje:

- Da li još uvek postoji određeni 'dress code' za svadbe? Na primer, da li je neprikladno nositi belu odeću na tuđoj svadbi? I šta mislite o nošenju prsluka na odelu kao običan gost?

Mnogi korisnici su izrazili svoje mišljenje u komentarima.

Jedan od najpopularnijih komentara glasio je: "Zanima me možeš li se pojaviti u običnoj polo majici i jednostavnim pantalonama?"

Jedan korisnik je objasnio:

- U našem regionu, svadbe su uglavnom slične, nemamo razlike kao u Americi, gde postoje 'backyard wedding' ili 'formal wedding' i sl. Dakle, kod nas je dress code za svadbe uglavnom isti. Žene oblače lepše haljine, samo ne bele, dok muškarci oblače odelo ili košulju sa finim pantalonama. U poslednje vreme se manje nose cipele, a češće se viđaju lepše patike.

- Bila sam kuma na jednom venčanju, kako smo se obukli izgledalo je kao da je trebalo da se uzmemo kum i ja. Sve je ok dok neka drugarica ne dođe obučena u venčanicu, onda je već problem.

Napisala je Ivana na Reditu kao komentar.

Zatim je dodala da je došlo do neprijatnosti jer ju je kuma, tj. mlada napala i rekla: "Jesi li baš morala da obučeš belu haljinu?"

Drugi korisnik je dodao:

- Sve ostalo je stvar preferencija. Nikad ne bih dozvolio mužu da nosi košulju kratkih rukava, jer to za mene deluje kao uniforma za autobuske vozače. Ali opet, to spada u dress code i 'svako nosi šta voli'. Lično, nisam fan proslava na kojima morate paziti kako sedite ili nositi visoke potpetice, ali postoje žene koje se baš tako oblače za svadbe. Što se tiče prsluka, retko ko osim mladoženje nosi prsluk, a ako ga neko i nosi, trebao bi biti neki blizak rođak... sumnjam da bi neko bio toliko sređen na 'nebitnoj' svadbi. Sve u svemu, nije me briga šta drugi nose i ne komentarišem to, ali postoje stvari koje ja ne bih nosila na venčanju.

Postoji i dress code za žene. Jedan korisnik je odgovorio: "Uvek se trudim da nosim košulju dugih rukava i cipele, ne oblačim se samo u majicu i patike."

Jedna korisnica je tvrdila da postoji i "ženski dress code", koji podrazumeva sledeće:

- Nije dozvoljeno nositi belo, svetlo bež ili boje koje su slične boji venčanice, kao ni čipkastu odeću ili crveno kako ne biste odvlačili pažnju od mlade. Takođe, devojka mora voditi računa da ne bude previše izazovna, haljina ne sme biti prekratka ili imati izrez ili otvorena leđa. Takođe, izbegavajte upadljive ukrase poput perlica u kosi, jer je to rezervisano za mladu.

Jedan korisnik je izneo liberalniji stav: "Mislim da zapravo možete doći kako želite. Bilo bi sjajno ako se uskladite s ostatkom gostiju, da ne izdvajate previše. Inače, na poslu smo uglavnom obučeni u polo majice, možda casual košulje, farmerke i patike. Kod kuće ili u kafiću, opušteno u trenerkama. Ali prijatno mi je videti da se društvo s vremena na vreme malo sredi."

