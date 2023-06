IZBEGNITE FLEKE I OPEKOTINE OD SUNCA: Ovo su zlatna pravila za NEGU LICA tokom leta! Morate OBAVEZNO da ih se pridržavate

Vruće vreme, vlaga i dodatno izlaganje suncu mogu da zapuše pore zbog znojenja, uzrokuju opekotine i tamne mrlje od sunca, ali uz pravilnu negu to se može sprečiti.

Bitno je lice negovati svakodnevno, ali ti rituali se menjaju u zavisnosti od godišnjeg doba.

1. Koristite zaštitni faktor

Dermatolozi se slažu da je odgovarajuća UV zaštita daleko najvažniji korak u bilo kojoj rutini nege kože tokom cele godine, ali posebno tokom leta, kada su dani duži i neizbežno provodite više vremena na otvorenom.

- SPF treba nanositi svaki dan na područja koja su izložena, što često uključuje lice, vrat, grudi, uši i ruke, a posebno je važno ponovo ga nanositi svaka dva sata ili ranije ako plivate ili se znojite - istakla je dr Marisa Garšik, sertifikovana dermatološkinja iz Njujorka, piše In Style.

2. Koristite lagane hidratantne kreme

Iako smo leti znojavi, kožu ipak treba hidrirati. Umesto gustih krema, prebacite se na laganu hidrataciju na bazi hijaluronske kiseline koja će omogućiti koži da bolje zadržava vlagu u dubinskim slojevima.

3. Koristite nekomedogene proizvode za negu kože

Zapušene pore mogu da dovedu do bubuljica, a najbolji način da sprečite nakupljanje znoja i ulja u porama je korišćenje nekomedogenih proizvoda. Kako bi pore ostale čiste, idealne su salicilna kiselina i niacinamid.

4. Čišćenje je važno

Budući da se tokom letnjih meseci više znojimo zbog aktivnosti na otvorenom, preporuka je dobro pranje lica do same ivice kose - to područje se obično zanemaruje, što može rezultirati izbijanjem akni obodima lica.

5. Koristite retinoid u umerenim količinama

Iako nije nužno da prekinemo da ih koristimo, retinoidi, anti-ejdž sastojci koji su osetljivi na sunce, definitivno su nešto što treba smanjiti. U svakom slučaju, treba ih koristiti uveče odnosno pre spavanja.

Ovaj sastojak smanjuje pore i ubrzava obnovu, stoga je vrlo popularan na području gde se pojavljuju bore. Međutim, leti, kad smo više na suncu, s njim treba pametno, kako ne bismo dobili nepoželjne mrlje i nepravilnosti.

6. Nežni piling je obavezan

Na visokim temperaturama i dok se jače znojimo, dobro je nekoliko puta nedeljno uraditi piling koji će omogućiti koži da bolje diše. Ovo je optimalan način održavanja ujednačenog tena kože, a i bolje će tako preplanuti, bez mrlja. Bolje je koristiti ga uveče, naročito ako se radi o pilingu s kiselinama.

