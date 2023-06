ZAŠTO TREBA DA STAVITE NOVČIĆ U ZAMRZIVAČ? Trik ODUŠEVIO ceo internet: Uz njega ćete znati da li vam je hrana pokvarena ili ne!

Ako razmišljate da odete na odmor i ostavite hranu u zamrzivaču, trebalo bi da obratite pažnju na pojedine detalje. Postoji jednostavan trik koji će vam otkriti da li je bezbedno da konzumirate hranu koju ste ostavili, jer ponekad, kada smo daleko od kuće, struja nestane i to nikad ne možemo da znamo. To može da dovede do odmrzavanja i kvarenja hrane koja se nalazi u zamrzivaču.

A jedna žena je smislila genijalan trik za proveru hrane iz zamrzivača, a treba vam samo jedna šolja vode i novčić. To je izuzetno lak eksperiment – ako se novčić zamrzne, to je dobar znak – vaš frižider može da održi vaše namirnice dobro ohlađene i zamrznute. Ako se novčić ne zamrzne, verovatno vam treba novi uređaj.

- Za one od vas koji odlaze na odmor, upravo sam čula odličan savet. Zove se trik sa jednom čašom. Stavite šolju vode u zamrzivač. Zamrznite je čvrsto, a zatim stavite novčič na nju i ostavite u zamrzivaču. Na taj način kada se vratite nakon što ste bili na odmoru, možete da vidite da li vam se hrana potpuno pokvarila i samo se ponovo zamrzla ili je ostala zamrznuta dok vas nije bilo, napisala je ona na Fejsbuku.

Ako je novčić pao na dno šolje, to znači da se sva hrana odmrznula i da je treba izbaciti. Ali ako je novčić na vrhu ili u sredini šolje, vaša hrana je i dalje u redu.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

