OTELI JE, POKUŠALI DA JE SILUJU I OSTAVILI NEPOKRETNU! Zbog BRUTALNE šale svojih prijateljica ostala paralizovana i prošla PAKAO!

Džesika Tavil je 24-godišnja paraplegičarka iz SAD koja je 2014. godine u invalidskim kolicima.

Džesiki je poznanica iz škole po imenu Sara priredila pakao koji ju je koštao pokretnosti. Džesika je otišla u njenu kuću, ali je poželela momentalno da napusti to mesto onda kada je shvatila ko se sve tu okuplja.

Tu je došlo i još nekoliko momaka koji su konzumirali drogu i alkohol, zbog čega Džesiki uopše nije bilo prijatno budući da ih čak nije ni poznavala. Ona je objasnila kako je od Sare zatražila da je odveze kući, čime ova nije bila baš oduševljena.

Nakon Džesikinih upornih molbi i odbijanja da konzumirala bilo šta od nedozvoljenih supstanci, momci i Sara su joj predlagali uporno druge ideje za zabavu - odlazak u bioskop ili tržni centar. Svi su bili jako uporni da nastave druženje sa njom, a ona je samo želela da ode svojoj kući. Međutim, kako ni na šta od toga nije pristajala, svi su pristali da je voze kući. Tu počinje priča da se odvija po najgorem mogućem scenariju.

Kada je shvatila da idu u potpuno pogrešnom pravcu, osetila je da će nešto krenuti po zlu. Jedan od momaka je pokušao da je prisili na intiman odnos govoreći joj kako bi voleo da spava sa devojkom koja još uvek nije izgubila nevinost. Tu je Džesika doživela flešbek, setivši se kako ju je Sara pri samom upoznavanju upitala da li je nevina, što je verovatno bio i cilj njenog dovođenja u kuću i svega što je usledilo.

Potom su skrenuli autom na napušteni put koji vodi ka šumi, a zatim je usledio najbizarniji deo cele situacije - momak koji je upravljao autom je uporno povećavao brzinu do maksimalne što je rezultiralo udarcem u drvo. U tom trenutku Džesikino telo je krenulo napred i nazad od siline udarca. Shvatila je odmah da je paralizovana jer više ništa nije osećala, a potom je spoznala da joj je i glava otvorena.

Zatvorila je svoje oči, a kada ih je ponovo otvorila, u autu se niko sem nje više nije nalazio. Svi oni koji su učestvovali u otmici su napustili auto, ali Džesika nije mogla da uradi isto, što im je uporno i objašnjavala onda kada je povratila svest. Nasilno su je izvukli iz automobila, što je dodatno ugrozilo mesto povrede. Taj oštar bol nikada neće zaboraviti. Da stvar bude gora, niko zbog mesta na kome su se nalazili nije imao dometa, što je dodatno pojačavalo tenziju. A onda se desilo čudo - Džesika i dan-danas ne zna kako i odakle je naišao mladić koji je na svom telefonu imao jednu liniju signala i pozvao hitnu pomoć.

Policija i hitna pomoć su došli, a Džesika je poslednje atome snage koristila ne bi li im objasnila celu situaciju. Ono što su oni mogli da zaključe prema prizoru - ona je bila deo društva koje je nakon konzumacije alkohola i droge selo u auto i doživelo sudar. Na putu do bolnice objašnjeno joj je kako je izgubila litar krvi i da nisu mislili da će preživiti čak ni to putovanje.

- Kada smo došli do tog puta, vozač je zaustavio automobil i istovremeno stavio nogu na gas i kočnicu, pri čemu je pregoreo na točkovima. Izgubio je kontrolu nad automobilom i zabio se u drvo - prisetila se ona.

Njene povrede su bile veoma teške, zadobila je povredu vrata i kičmene moždine, a glava joj je bila toliko povređena da se videla lobanja.

- Bolničari su mi rekli da sam izgubila mnogo krvi i znali su da moram što pre da stignem u bolnicu jer inače neću preživeti. Odvezli su me do obližnjeg fudbalskog igrališta, odakle me helikopterom prebacili na intenzivnu negu - rekla je ona.

Nakon što se oporavila dovoljno da napusti intenzivnu negu, provela je sedam meseci na rehabilitaciji. Potom se vratila kući, ali je ostala trajno vezana za invalidska kolica.

Kaže da je morala da nauči da radi mnogo stvari drugačije, a svoju borbu redovno deli na TikToku, gde je prati oko 2,3 miliona ljudi. Nedavno je pokazala kako je ujak nosi na leđima da vidi turističku atrakciju u Libanu na čiji se vrh ne može stići invalidskim kolicima. Stavio ju je na leđa i nosio bezbrojnim stepenicama. Njena majka i baka nosile su za sobom kolica.

- Bilo je jako vruće i videlo se da je moj ujak jako umoran - rekla je ona i dodala da ima najboljeg ujaka na svetu. Na drugom snimku je rekla da je tokom razgledanja Libana izgubila svoje omiljene sandale, jer nije mogla da oseti da li ima cipele ili ne.

Bila je očajna, pa joj je majka predložila da to postavi na Instagram jer tamo ima dosta pratilaca, posebno iz tih krajeva. Ubrzo ju je nazvao jedan muškarac i rekao joj da mu kaže gde se tačno kreće kako bi on krenuo u potragu za njenom sandalom. Nije prošlo mnogo vremena pre nego što ju je pozvao na video poziv i pokazao joj sandale. Bila je presrećna.

- Osećala sam se kao Pepeljuga - rekla je. Na drugom snimku pokazala je kako je upoznala mladića, vratio joj je sandale i predložio mu da je stavi na leđa i odnese niz stepenice do reke da joj pokaže gde ju je našao. Ona je pristala. Kada ju je stavio u kolica, otišao je po sandalu i stavio joj je na nogu, kao u modernijoj verziji Pepeljuge.

