OTKRIVENA TAJNA! EVO KAKO DA BUDETE POTPUNO NEODOLJIVE MUŠKARCIMA: Stručnjak za veze konačno objasnio i bitne su 3 stvari!

Samopouzdanje je apsolutno neverovatna i neophodna stvar. Treba uvek raditi ono što vam najviše odgovara. No, takođe želja mnogih dama je da su poželjne i privlačne pripadnicima suprotnog pola.

Evo kako muškarcima da budete potpuno neodoljivi, prema stručnjaku za ljubav i veze Hantu Etridžu:

foto: Shutterstock

1. Budite verne onome što jeste

Ponekad žene žele biti ono što misle da muškarci priželjkuju, a to može imati potpuno suprotan učinak. Ne pokušavajte da budete ono što mislite da muškarci žele. Kao prvo, verovatno grešite. I drugo, nije autentično i može se videti. Neko vas želi takve kakve jeste. Što se više skrivate i pretvarate, to im je teže da vas pronađu. Ako se ne mogu nositi s vama, naravno, unutar razumnih granica, onda oni nisu ti na koje bi trebale trošiti vreme.

2. Pokažite interes, ali ga naterajte da 'radi'

Svi više cene ono što zarade od onoga što im je poklonjeno. Dakle, kada za nešto morate da radite, to automatski postaje vrednije. Međutim, mnogi muškarci su sramežljivi zbog svih odbijanja koja se sabiraju. Čak i najuspešniji tip ima više neuspeha nego uspeha. Zate ste apsolutno ohrabreni da dečku date do znanja da vam se sviđa i da neće biti odbijen.

foto: Profimedia

Stidljivo gledanje u oči, odvažan kontakt očima ili čak samo prilaženje i razgovor s njim, sve to funkcioniše. Ali nemojte mu previše olakšavati. Mora pokazati da je voljan da radi za vas. Neka zna da vam može prići, ali da i dalje mora raditi na vašoj pažnji.

3. Iskoristite svoju ženstvenost

Ovo je ponekad teško za moćne žene. Međutim, postoje muške energije i ženske energije. Najbolji pojedinci imaju dobru kombinaciju jednog i drugog. Ali mnoge moćne žene pokušavaju da koriste ono što im je u profesionalnom smislu uspelo u njihovim romantičnim životima, ali to jednostavno ne funkcioniše dobro, prenosi 24sata.hr.

Na primer, agresivnost, snažan stisak ruke, kompetitivnost i drskost su muške osobine. One rade sjajno u sobi za sastanke, ali ne toliko na sastanku. Muškarac ne želi da izlazi sa poslovnom ženom, on želi da izlazi sa ženom koja je takođe uspešna u poslu. To je mala, ali vitalna razlika.

foto: Profimedia

Umesto toga, na sastancima pokažite osetljivost, saosećanje, elokvenciju i brižnost. Ovo su osobine koje muškarci vole kod žena i to je odličan način da naučite kako biti neodoljive muškarcima, donosi YourTango.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:12 PROKLELI SU IH DA NE MOGU DA UZVRATE LJUBAV Svičević: Prepoznaćete da neko pati od narcističke traume PO OVOJ STVARI