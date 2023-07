Poznati otkrili koje nastupe neće propustiti na Tvrđavi i poručili: Ništa ne može da se meri sa Exitom!

Glumci, izvođači, novinari, DJ-evi, podkasteri, muzički kritičari i druge ugledne ličnosti poslale su Exitu ljubavno pismo uoči 23. izdanja festivala: „EXIT je najbolji festival na svetu”, izjavili su oni jednoglasno. Bojan Boki Perić, Miona Marković, Ivan Jović Ikac, Miloš Petrović Trojpec, Jelisaveta Miletić, Tam i mnogi drugi podelili su zbog čega je EXIT važan za njih i koliko je dubok trag ovaj festival ostavio tokom svoje dvadesettrogodišnje istorije. Dragana Mićalović, Aleksandar Radojičić, Kristina Radenković i druge poznate ličnosti otkrile su čije nastupe jedva čekaju da čuju i sa kojom ekipom će posetiti ovogodišnji EXIT.

Poznati jednoglasno: Ništa ne može da se poredi sa EXIT festivalom!

U MyExitu Dragana Mićalović je otkrila da će uživati do zore uz The Prodigy, Eric Prydza, Skrillexa, Hot Since 82, Mahmuta Orhana, i Claptona sa svojim sestrama Mirjanom i Slobodom Mićalović, Bojan Boki Perić apsolutno neće propustiti ceo prvi dan na mts Dance Areni sa svojom najjačom Survivor ekipom, kao ni nastupe bendova The Prodigy i Cockney Rejects, ali ni fantastičnu Sajsi MC. Matea Milosavljević izgleda neće napuštati hram elektronske muzike jer je najavila da stiže na Camelphat, Eric Prydza, Agents of Time i Coeus, dok će Aleksandar Radojičić ozbiljno trčati sa bine na binu kako bi uhvatio nastupe Keinemusik-a, Wu-Tang Clana, Ajs Nigrutina i Smoke Mardeljana, a kao svoje izabrano društvo tagovao je ceo EXIT festival. Nemanja Milović jedva čeka Wu-Tang Clan, dok je srce Kristine Radenković izabralo nastupe Alessa i Džipsiija. Lena Bogdanović jedva čeka da čuje The Prodigy, Wu-Tang Clan i Ninu Kraviz na čijim nastupima će joj se pridružiti i Nenad Radujević, dok će Nino Čelebić i njegov festivalski squad provesti sve dane na mts Dance Areni čekajući Erica Prydza, a Jelisaveta Orašanin će se razđuskati uz Hot Since 82!

1 / 4 Foto: EXIT photo team

U emotivnom videu mnogi od njih su naveli koliko im je EXIT važan, kakav uticaj je imao na društvo na našim prostorima i šire, koliko je magičan ambijent Petrovaradinske tvrđave na kojoj se održava, koliko su oduševljeni atmosferom, energijom i ljubavlju koju emituju svi koji se nađu u šancima iznad Novog Sada tokom ta četiri dana. Upravo je njihovo uzbuđenje povodom ovogodišnjeg programa jedinstveno svedočanstvo da zaista sledi jedno od najboljih izdanja Exita!

Glumica Miona Marković rekla je da su joj četiri dana festivala poput nekog putovanja, dok je njen kolega Bojan Boki Perić uzbuđeno izjavio: „EXIT je najbolji festival na svetu zato što je naš festival i zato što smo mi festival i mi smo EXIT”. Reper Ivan Jović Ikac naglasio je koliko je EXIT važan za njega lično, i koliko se tokom godina sa njim saživeo: „EXIT je deo mog života, EXIT je deo života svih nas, EXIT je fenomen”, dok je DJ i hroničar hip hop kulture Bege Fank savršeno poentirao jednostavnim: „Ne postoji ništa što može da se meri s Exitom”.

Jedinstvena lokacija i neverovatna energija jedni su od glavnih simbola festivala i nešto na šta niko od posetilaca Exita ne može da ostane ravnodušan. Model Helen Babić opisala je Tvrđavu kratko i jasno: „Cela Tvrđava je sam spektakl”, zatim dodala: „Ove godine ne propuštam da budem prvi, drugi, treći i četvrti dan da đuskam svaku noć”. Dolazak na spektakularnu Tvrđavu neće propustiti ni Nemanja Kostić sa Blic televizije koji je već godinama veran festivalu, a kako kaže taj vikend je uvek bukiran za EXIT!

Gorki List Glavna Bina izdvojena je kao mesto na kom festivalsko iskustvo počinje, a mts Dance Arena mesto na kom se na kraju svi nađu i isprate EXIT uz izlazak sunca. Međutim pevačica i kantautorka Bojana Vunturišević najviše voli Visa Fusion binu toliko da se na njoj oseća kao kod kuće, reperka Sajsi MC pouzdano tvrdi da je najbolji stage Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae, dok je podkasteru Nenadu Milosavljeviću omiljeno mesto na Tvrđavi Explosive Stage.

Exitovoj organizaciji aktivizam je oduvek bio od krucijalnog značaja. Dok je rastao festival, uvek je svoj uticaj i veličinu koristio da bi ostavio trag na društvo, i kvalitetniji svet onima koji tek stasavaju. „EXIT je omogućio da samog sebe nađeš”, izjavio je muzički kritičar Dragan Ambrozić, dok je glumac Nikola Škorić dodao: „Ima tu težinu u smislu neke društvene važnosti”. Tvrđava je oduvek mesto na kom su se gradila neverovatna prijateljstva, rađale simpatije i ljubavi, i ostvarivali kontakti za ceo život. Reperka Micka Lifa izjavila je kako je EXIT poput platforme unutar koje se stvaraju velika prijateljstva, a reper Rođeni nadovezao se jednostavnim: „Družimo se, gotivimo se, volimo se, podržavamo se”. Dok je za Konstraktu osećaj na Exitu kao kod kuće, influenser Aleksa Todorović se na festivalu oseća kao da je ušao u neki drugi svet.

EXIT je za mnoge prvo festivalsko iskustvo, zatim i iskustvo kom se vraćaju iz godine u godinu. Mladi i perspektivni pevač Filip Baloš kaže da je za njega ovaj festival najprostije rečeno ljubav, a reper Rođeni bi mogao da napiše knjigu o doživljajima sa festivalima i dodaje da je to prilika da se na momente osetimo kao deo sveta.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, rep bogovi Wu-Tang Clan, Grammy rekorder Skrillex, kao i broj jedan svetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi.

Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

Promo