REKET KOJI ĆE VAS SPASITI: Jednim potezom se odbranite od insekata i komaraca!

Dok sedite napolju, u bašti, dvorištu ili na pikniku, želite da uživate u prelepim letnjim noćima. Pod vedrim zvezdanim nebom želite da se opustite sa društvom ili porodicom. A sve to mogu da unište komarci. Čak i kada želite da uživate kod kuće, ako vam je otvoren prozor na kom nemate zaštitu od insekata, onda će dosadni komarci pokvariti svaki vid opuštanja. Zato obavezno nabavite REKET PROTIV INSEKATA i odbranite se od ovih napasti.

Esperanza električna lepljiva mrežica je veoma efikasna u uklanjanju insekata kao što su muve, komarci, moljci i druge leteće bube. Uređaj ne koristi nikakve hemijske preparate ili aerosole. Ne emituje nikakve mirise i nije štetna za ljude ili kućne ljubimce. Idealan je za upotrebu i kod kuće ili napolju u bašti ili prirodi.

OVDE je možete poručiti ako želite da provodite mirne večeri, po ceni od 1.199 rsd ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana.

Ukoliko želite model sa led lampicom, onda možete OVDE poručiti Ardes reket po ceni od 1.299 rsd.

Električni reket protiv insekata ARDES opremljen je sa 3 pozicije: OFF prekidač za očuvanje trajanje baterije; ON crveno dugme za aktiviranje unutrašnje Electrified mreže; O LAMP + za upotrebu u slučaju slabog osvetljenja. Proizvod je opremljen uređajem koji daje brzinu (manje od 2 sekunde) pritiskom na taster ON.

* Proizvod nije igračka i, iako je potpuno bezopasan za ljude i životinje, preporučljivo je da se drže podalje od dece.

