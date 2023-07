MUŽ JE JUTRO NAKON VENČANJA TRAŽIO RAZVOD: Preko jedne stvar nije mogao da pređe, a evo šta se desilo u hotelskoj sobi

Nedavno je žena iz Sidneja rekla za radio emisiju Hit Network Ebi Četfild kako je njen muž tražio razvod prve bračne noći samo zato što nisu imali seks. Ispričala je da je te prve noći, očekivano, želeo seks i da je pobesneo kada ga je ona odbila.

Već sledećeg jutra zatražio je razvod, zbog čega su se mladenci i zvanično razdvojili samo dve nedelje nakon venčanja. Njena neverovatna priča šokirala je i voditelje i slušaoce koji su se posle nje javili u emisiju da prokomentariše postupak nesuđenog supruga.

- Udala sam se manje od 24 sata pre nego što je moj muž zatražio razvod, a rastali smo se dve nedelje kasnije. U noći venčanja izašli smo, a kada smo se vratili u hotelsku sobu, nisam mu dala ono što je rekao da je želeo - rekla je ona, a kada ju je voditelj upitao da li misli na seks, žena je potvrdila.

- Bila sam toliko umorna da nisam htela, a on je sutradan podneo zahtev za razvod samo zbog toga. Samo sam iznenađena što nisam shvatila kakav je on i da mu je to jedino važno - rekla je ona, a ubrzo su se u emisiju javili i drugi komentarišući priču.

"Kakav odvratan momak" počela je jedna sagovornica, rekavši da je čula da mnogi ljudi prve bračne noći nemaju seks jer su previše umorni.

- Iako bi većina muškaraca to volela bilo kada - zaključila je ona, a priča je objavljena i na TikToku, gde je brzo privukla veliku pažnju. Mnogi korisnici su poručili ženi da bude srećna jer je očigledno 'pobegla od života sa takvim muškarcem u poslednji čas', a bilo je i onih koji su zaključili da 'muškarci poput njega zaslužuju da budu ostavljeni'. Međutim, jedan muškarac je prokomentarisao da je zbunjen zašto je to toliko šokiralo žene, dodajući da „ne zna šta misle da muškarci očekuju u tom trenutku”, ali su se oglasili i muškarci koji su istakli da „nijedna žena nikome ništa ne duguje te noći". "Ništa nije uklesano!" napisala je jedna, a nekoliko žena odlučilo je da svoja sećanja na prvu bračnu noć i prve trenutke nasamo podeli sa svojim supružnicima.

- Prve bračne noći moj muž je pričao samo o tome koliko me voli, a onda je zaspao dok sam vadila 83 ukosnice iz kose - napisala je jedna.

- Moj je, nakon što sam otkopčala 3.000 dugmadi na mojoj venčanici, bio previše umoran da bi bilo šta uradio... - rekao je drugi, a prenosi Njujork tajms.

