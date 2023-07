IMALA SAM VRELU AFERU SA VERENIKOM SVOJE DRUGARICE, A SADA ŽELIM DA JOJ BUDEM KUMA: Jednostavno nisam mogla da mu ODOLIM!

Anonimna Britanka podelila je na društvenim mrežama svoju moralnu dilemu i upitala šta da radi.

Evo kako je opisala situaciju u kojoj se našla:

Pre godinu ili više dana našla sam se u situaciji za koju sam mislila da je najgora u kojoj sam ikada mogla biti. Imala sam nedeljama dugu aferu s tadašnjim dečkom svoje najbolje prijateljice. Neću ulaziti u sitnije detalje o tome kako se to dogodilo, osim što smo oboje bili uhvaćeni u zaljubljenosti jedno u drugo i stvari su vrlo brzo izmakle kontroli, pre nego što smo došli k sebi, okončali to i pristali nikad više ne reći ni reči više o tome. Srećom, uspeli smo to preskočiti i jednostavno nastaviti biti prijatelji, a moja najbolja prijateljica nikada nije saznala šta se dogodilo među nama.

Onda ju je pre nekoliko nedelja zaprosio i iskreno, bila sam presrećna, pre svega jer želim da ona bude srećna, ali to me nateralo i na pomisao da možda nisam u potpunosti uništila njihovu vezu.

Sada me zamolila da joj budem kuma i jednostavno ne znam kako bih mogla pristati. Isto tako ne znam kako odbiti, a da ne izazovem njenu sumnju. Osećala bih se apsolutno užasno da stojim pored nje dok se venčaju, duboko u sebi znajući šta sam učinila. Umrla bih kad bi ona ikada saznala da sam tako izneverila njeno poverenje, ali znam da ću joj slomiti srce ako odbijem njen zahtev.

