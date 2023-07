MUŽ JOJ UMRO, PA SE UDALA ZA DEVERA: Posle tragedije odlučila da koketira s muževljevim bratom i izrađala mu troje dece (FOTO)

Kejtlin Norton, majka troje dece otkrila je da je pojedini ljudi na društvenim mrežama nazivaju ''bolesnom'' jer je ušla u vezu s bratom pokojnog supruga. Ali, ova 30-godišnja žena pronašla je utehu u novoj ljubavi nakon tragedije. Kejtlinin suprug Aron Smit preminuo je 2016. od kobnog predoziranja drogom, a mesecima kasnije počela je da se zaljubljuje ​​u njegovog starijeg brata Rorija, prenosi The Sun.

''Nisam očekivala da će me njegov glas toliko podsećati na Arona. To je bila takva uteha'', prisetila se. Zatim je odlučila da koketira s muževljevim bratom prilikom jednog razgovora i prijatno se iznenadila kada joj je Rori uzvratio. Par iz Nju Hempšira sada je zajedno već sedam godina, što dokazuje da oni koji su sumnjali nisu bili u pravu.

Roditelji su četvoro dece, uključujući petogodišnju Prisli i četverogodišnju Medilin. Kejtlin ima i sina Kemdena (9) sa svojim pokojnim suprugom Aronom, zbog čega mu je Rori i stric i očuh. Par je roditelj i dvanaestogodišnjeg Rorija III, koji je Rorijev sin iz prošle veze. Kejtlin i Aron upoznali su se u osnovnoj školi, ali nisu ušli u vezu sve dok nisu imali 18 godina. Njihova veza bila je nestabilna zbog zajedničke zavisnosti od droga – nešto zbog čega Rori nije voleo Kejtlin dok je bila u braku s njegovim bratom.

Prelomna tačka za ovu mamu bila je 2015. godine, kada joj je dojadilo da krade od ljudi koje je volela kako bi finansirala svoju zavisnost. Otišla je na rehabilitaciju, ali Aron nije, a nedelju dana pre puštanja primila je tragičan poziv u kojem su joj rekli da je Aron preminuo od predoziranja sa samo 22 godine.

Rori je nazvao Kejtlin nakon što je izašla s rehabilitacije, što je bio katalizator njihove neobične veze. ''Rori je počeo da dolazi u posetu meni i Kemdenu vikendom, i tako smo nekako počeli da se zbližavamo'', rekla je Kejtlin. Kemden je imao samo dve godine kada je Aron preminuo, a Rorija je većinu svog života zvao tata, iako mu je bio stric.

Rori je otkrio: ''Oboje smo oklevali treba li da otkrijemo našu vezu našim porodicama. Nismo hteli da misle da nam nije stalo do Arona.'' Kejtlin deli njihovu neobičnu porodičnu dinamiku na svojim profilima na društvenim mrežama, ali to nije uvek dobro prihvaćeno. Objasnila je da je dobila dosta negativnih komentara na svoje videe, te je napomenula da je mnogi nazivaju ''bolesnom'', ali njoj to ne smeta.

''U nekim od komentara ljudi govore da im je muka od naše veze'', rekla je. ''Ljudi mi govore da sam 'stric tata', a ja ih ispravljam da je tačna reč za to 'danki''', nadovezao se Rori. ''Nešto loše dogodilo se njoj, nešto loše dogodilo se meni i na kraju smo pronašli utehu jedno u drugom tako da nam negativnost ne može ništa.''

(Kurir.rs/ The Sun)

Bonus video:

