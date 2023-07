BILA SAM JEDNA OD 11 ŽENA BOGATOG ŠEIKA: Čekala sam u redu za VOĐENJE LJUBAVI, krvlju mi je napisao poruku, a evo gde me je držao

Model Džil Dod se borila sa poremećajima u ishrani kada je srela šeika Adnana Kašogija na zabavi u Monaku 1980. godine.

- Shvatila sam da nikada nisam srela tako inteligentnog muškarca, svetskog i zanimljivog čoveka kao što je Adnan (44), otac petoro dece. Da, bio je izuzetno bogat, ali imao je i miroljubivost i snagu. Lagano sam padala pod njegov šarm - ispričala je Džil pre nekoliko godina. Zaljubila se u njega, kaže, nakon što je krvlju napisao ljubavnu poruku na njenoj ruci.

- Podigao je moj rukav i napisao "Volim te". Pomislila sam: "Bože moj, to je krv. Bila sam šokirana" - ispričala je Piteru Stefanovicu u "Channel Nine's" emisiji i dodala da je mislila da je to istovremeno slatko i zanimljivo.

Onda je pristala da postane jedna od njegovih 11 "zadovoljnih žena". To je sasvim dopustivo prema zakonima Saudijske Arabije. Džil sebe nikad nije smatrala prostitutkom.

U svojim memoarima napisala je: "Tog trenutka postala sam član Adnanovog harema čekajući red među drugim ženama da bih vodila ljubav sa čovekom kog volim". Džil je ispričala i kako joj je rekao da želi da se stara o njoj, da želi da naprave petogodišnji ugovor.

Manekenka je ispričala da je Adnan imao celokupan kompleks od nekoliko apartmana, i nekoliko različitih koliba oko njih. Ona je imala svoje prostorije.

- Kada bih ga viđala, bila sam sama sa njim, u njegovom apartmanu ili u mojim prostorijama - priča.

Džil je otkrila da je Adnan plaćao modeling agencijama velike sume novca da bi imao pristup prelepim ženama. Dolazile su na njegove zabave, imale seks sa njim i sa njegovim prijateljima. Džil je takođe priznala da su povremeno uzimali kokain, danima bili zaključani u sobi i vodili ljubav. Tu bi i jeli, šef kuhinje donosio bi im hranu.

To što je delila svog muškarca sa drugim ženama nije joj, kaže, smetalo na početku. Nije sebe smatrala jednom od njih, a svakako je, kaže, bila.

- Mislim, bila sam. Nikada o sebi nisam milslila kao o prostitutki. I dalje ne mislim tako.

Ohrabrivana je, kaže, da ima druge muškarce, ali dok je bila sa Adnaom, bila mu je verna. Među njima, ženama, kaže, nije bilo kontakata. Nije znala ko je prva žena, ko ljubavnica.

Ali, kada je imala 22 godine, dve godine posle početka zabavljanja, nije više mogla da bude jedna od žena. Želela je od Adnana monogamiju. Kada to nije mogla da dobije, raskinuli su.

Nastavila je dalje, stvorila brend surferske opreme "Roxi". Sada je majka sina od 38 godina i dve ćerke, od 28 i 23 godine. Živi u SAD sa suprugom Džefom, a njihova ljubav traje 24 godine.

Kada je počela da piše knjigu, Adnan je živeo u Monaku i nije imao ništa protiv. Umro je u 81. godini 6. juna 2017, istog dana kada je Džil objavila svoju knjigu "The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within".

