ZAJEDNO SU 40 GODINA, A NIKAD NISU HTELI DA SE VENČAJU: On je mlađi od nje i nisu se zaljubili na prvi pogled, a ovo ih je spojilo

Goldi Houn i Kurt Rasel uživali su nedavno na odmoru u Grčkoj, koja je jedna od njihovih omiljenih evropskih destinacija na koju se rado vraćaju.

Goldi i Kurt zajedno su od 1983. godine, a spojio ih je posao, no ljubav im se nije dogodila na prvi pogled. Upoznali su se na snimanju filma "Jedinstveni, istinski, originalni porodični bend" 1967. godine. Ona je tada imala 21, a on tek 16 godina i nisu odmah "kliknuli".

"Smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za sebe", priznala je Goldi jednom prilikom.

No kada su se ponovo sreli na setu romantične drame "Swing Shift", 15 godina kasnije, dogodila im se ljubav koja traje do današnjih dana. Iako su jedan od najdugovečnijih holivudskih parova, pred oltar još nisu stali, a to i ne nameravaju.

"Sviđa mi se da budem Kurtova devojka, i obrnuto. Srećni smo", izjavila je Goldi u jednom intervjuu.

Oboje iza sebe imaju propale brakove u kojima su dobili decu. Kurt se 1979. godine oženio glumicom Sajzon Habli, s kojom je u braku bio četiri godine, a zajedno su dobili sina Bostona. Goldi je od 1976. do 1982. godine bila udata za muzičara Bila Hadsona, s kojim je dobila sina Olivera i ćerku Kejt. Njih je Kurt, nakon što ih se njihov otac odrekao, prihvatio i odgajao kao svoje.

