DRUGARICA JE SA 14 GODINA UŠLA U VEZU SA LIKOM OVOLIKO STARIJIM OD NJE: Ni osmi razred nije završila, a on je uveliko radio!

Razlika u godina kada su emotivni odnosi u pitanju oduvek je bila i zauvek će biti tema za diskusiju, neretko i raspravo jer - koliko jedan partner može biti stariji od drugog da bi to bilo društveno prihvatljivo?

Sa druge strane, situacija se ovde dodatno koplikuje kada je jedan član veze maloletan, a drugi starji i punoletan, pa se uvode i neka zakonska tumačenja kao što je zavođenje maloletnika i pedofilija. Upravo se ova polemika povela na društvenoj mreži Redit gde su brojni korisnici iznosili primere iz ličnog okruženja kada je veza maleoletne devojčice i starijeg muškarca u pitanju i postavili su pitanje zašto je kod nas to "normalno".

- Setila sam se jutros jedne devojke sa kojom sam išla u osnovnu školu. Ona je imala 14 i po godina kada je ušla u vezi sa likom koji je imao 21. Znači u pitanju je bila devojčica koja još nije ni završila osmi razred i momak koji uveliko radi / studira. Meni je to tad delovalo baš pogrešno, a sad tek kad se setim bukvalno se naježim. Najgore od svega je što su svi znali za to, prvenstveno njeni i njegovi roditelji, prijatelji i rodbina, čak i naša razredna i svima je to iz nekog razloga bilo u redu. Čak i dan danas kad spomenem nekome to, oni (pogotovo stariji ljudi) skoro uvek upere prst u tu devojčicu i prokomentarišu nešto tipa “pa što je on kriv, sama ga je birala, nije ona naivna”. Ako vas zanima šta se desilo sa njima, skoro 6 godina kasnije, i dalje su zajedno - bio je post u vezi sa razlikom u godinama koji je pokrenuo lavinu komentara u kojima su ljudi iznosili slična iskustva, ali i svoja mišljenja i zapažanja.

- Kod mene su u osnovnoj bile dve devojčice koje su imale dečka od 20 godina, zajedničko obema je bilo to što su iz rasturenih porodica. Nikome to nije bilo normalno, ali nisi mogao da ih vežeš - glasio je jedan komentar.

- Moja drugarica je sa 14 bila u vezi s likom od 22 godine, ali svi smo se družili s njim. Sećam se kako nam je to bilo kul i kako sam ja pričala mojima kako je on na faksu hahahah. Ponašao se dosta mlađe, nije bio kriper, ali iz ove perspektive mi je jako jezivo što dečko sa 22 nije imao drugare svojih godina već se družio sa gomilom dece koja su tek upisala srednju - pisalo je u drugom.

- Evo drugarica iz gimnazije, i to inače veoma odmerena i lepa devojka, baš kad smo bili tako nešto oko trećeg srednje bila sa likom od 34 godine. Bilo mi malo čudno, ali kao niko nije mario, pa nisam ni ja. Još su išli zajedno na te njegove događaje (on je valjda neki model bio). Prosečan Dorćol momenat - nizali su se dalje slični primeri.

"Sećam se u srednjoj da su dve devojčice iz mog odeljenja imale značajno starije momke. Jedna se skroz promenila, imala je savršene ocene i život pre dečka, koji ju je navukao na neke droge, a druga je svoje promene bolje krila, ali nam je pričala kakav je dečko zaista bio posle raskida. Takvi likovi koji jure maloletnice su mi uvek sumnjivi, jer baš kao što reče neko drugi ovde - namerno nalaze mlađe kojima lakše manipulišu. Gade mi se", mogli smo čitamo dalje.

Neki su razloge tražili u životnom okruženju i stepenu obrazovanosti.

- Zavisi od sredine, u manjim mestima i kod ljudi nižeg obrazovanja je to normalnije. Tradicionalno muškarci su se ženili mlađim devojkama, pa je kod nekih ljudi to ostalo normalno. Obično ljudi ne vide te razlike jer osobe koje stupaju u te veze ne idu na "velike škole", jer ti mladići već počinju da rade sa 17-18 godina i nekako ostanu percipirani kao da su na tom uzrastu sve do otprilike 25. Mnogo je bizarnije kad neko ko je na primer treća godina faksa izlazi sa devojkom koja je osmi razred, jednostavno mentalno deluju kao da su u previše različitim periodima života, iako je razlika u godinama ista - pisali su.

