NE SVIĐA MI SE VERENIČKI PRSTEN, A NE ZNAM KAKO DA MU KAŽEM: Žena napravila totalnu POMETNJU, nastao KARAMBOL, najviše je muči OVO

Jedna žena je nedavno svojom objavom na Mumsnetu izazvala podeljene reakcije korisnica, a u njoj priznaje kako je razočarana vereničkim prstenom koji je nedavno dobila, tačnije nezadovoljna je "samo" veličinom kamena na prstenu, pa je druge pitala misle li oni da bi to trebalo i da kaže svom vereniku...

"Nedavno me zaprosio na odmoru koji smo provodili zajedno i sve je bilo sjajno i jako slatko", piše ona. "Ni on ni ja nismo preterano društveni, pa je njemu već neprijatno zbog pažnje koju će ta vest privući, zbog čega još nikome od porodice i prijatelja nisam ni rekla za prosidbu", piše.

Budući da je on, kaže, odlučio da pred nju klekne dok su bili na odmoru u zemlji sa vrlo visokom stopom kriminala, nije sa sobom nosio pravi prsten, već je privremeno, samo za tu svrhu kod sebe imao komad bižuterije koji joj je tada stavio na prst, dok je pravi prsten trebalo da dođe nakon njihovog povratka kući.

"Juče je napokon stigao i tačno je onakav kakav bih i sama odabrala jer je to stil koji mi se sviđa, ali dijamant je tako malen da mi se odmah 'utopio' na ruci", ispričala je dodavši i kako ne bi htela da ispadne nezahvalna jer zna da se on zaista potrudio tražeći i pravi za nju...

"Uglavnom, dijamant ima 0,22 karata i iako je vrlo, vrlo svetlucav, toliko je malen da se jedva primeti...", kaže ona. "Da li da ćutim iako mi to baš jako smeta ili da budem iskrena? Htela bih da imam dijamant od 0,5 karata, a spremna sam i sama da platim razliku u ceni, ali bojim se da ću ga povrediti ako to predložim. A ipak, nije da želim neki ogromni kamen sa dva karata ili nešto slično. Pretpostavljam da je i sam prsten bez kamena skup. Nemam pojma koliko je koštao i znam da to ni ne treba da znam, ali mislite li da bi nadogradnja dijamanta za pola karata biti nerazumna? Da ga nosim bez obzira na to što mi se ovakav ne sviđa ili da budem iskrena i rizikujem da ga povredim", pitala je.

"Ja imam verenički prsten koji sama nikada ne bih odabrala, ali svejedno ga volim jer je dragom bilo dovoljno stalo da ga odabere za mene", napisala je jedna korisnica i dodala: "Da vam se ne sviđa stil mislim da biste to mogli da mu kažete bez da ga povredite, ali ne mogu ni da zamislim kako se nekom može reći 'prsten je super, ali si kupio premalen dijamant...'. "Da, tačno to. Vas muči veličina dijamanta, a to ne možete da izgovorite bez da ispadnete nezahvalni...", dodala je druga, ali bilo je i korisnica koje se s tim nisu složile i koje su joj savetovale da baš to kaže svom vereniku.

"Većina ljudi će vam reći da ste nezahvalni i da bi trebalo da uzmete što se nudi, ali ja kažem da ste vi ta koja će ga svaki dan gledati i nositi, pa ako vam se ne sviđa, to treba jasno i da kažete", napisala je tako jedna korisnica, a ubrzo se na forumu povela i rasprava o tome šta neki verenički prsten čini "onim pravim" i da li je veličina dijamanta stvarno tako bitna?

"Kad je reč o ceni, ne postoji cifra kojoj bi trebalo da težite, ali budite razumni i nemojte bankrotirati zbog prstena. I zapamtite, veličina nije najvažnija i možete kupiti nešto jedinstveno i s manjim kamenom ili alternativom dijamantu poput safira ili turmalina koji oboje mogu da budu upečatljiv središnji kamen u prstenu", rekla je poznata londonska dizajnerka nakita Ema Klarkson Veb.

