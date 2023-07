"ZASLUŽUJU DA IDU U ZATVOR" Amerikanka došla na odmor u Evropu, odlepila zbog jedne stvari, nije mogla da veruje šta mora DA RADI

Devojci je sve smetalo u poznatom letovalištu, a zaključila je time da je čak nestajala i struja u hotelu jer grad nema infrastrukturu koja podržava ovoliki broj turista.

Američka Tiktokerka Leksi Džordan objavila je snimak sa odmora na kojem objašnjava da influenseri koji su joj preporučili da poseti Amalfi obalu u južnoj Italiji jednostavno lažu i da nije sve tako savršeno. Ubrzo se video proširio Tviterom gde su je prozvali razmaženom Amerikankom jer joj je najveći problem predstavljalo - hodanje.

"Svaki influencer i TikToker zbog kojeg sam odlučila da posetim Amalfi zaslužuje da ide u zatvor. Pokazuju vam prekrasne uvale i slatke male gradove, ali niko ne spominje nedostatke, započela je Tiktokerka.

Prva mana koju je navela bila je nepristupačnost lokacije, dok je u opisu stajalo da je odlazak na Amalfi obalu fizički rad, a ne odmor.

"Ovde je nemoguće doći. Prvo moraš doleteti u Napulj, zatim sesti na voz od Napulja do Sorenta da bi na kraju čekao trajekt na 40 stepeni Celzijusa sa svim prtljagom. Kad konačno dođeš do lokacije, da bi stigao do hotela koji su na vrhu vrhova, moraš preći 160 stepenica i tegliti sa sobom prtljag u kojem ima stvari za dve nedelje jer nema ulica niti automobila", tvrdi Leksi.

Zaključila je time da se susrela i sa nekoliko nestanaka struje jer grad nema infrastrukturu koja podržava ovoliki broj turista. Suprotno svojim uverenjima, na internetu nije naišla na saosećanje, već je postala predmet ismevanja jer nije istražila lokaciju na koju putuje.

"Naše misli i molitve su uz Tiktokerku na odmoru, niko sad ne pati kao ona, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao da su Amerikanci ionako poznati po tome da su alergični na hodanje i da bi trebali to što pre da menjaju.

Neki su joj rekli da nije lepo da se žali što odlazak na letovanje uključuje putovanje do lokacije te su je pitali šta je očekivala kad je kupila avionsku kartu, pa onda kartu za voz i trajekt.

"Amerikanci otputuju na najlepša mesta na svetu i onda se čude što nisu sagrađeni kao američki gradovi u kojima svako domaćinstvo ima prosečno 2,7 automobila", napisala je jedna korisnica.

U sledećem objavljenom snimku Leksi je pojasnila da ona lično nije morala prstom mrdnuti jer su njen dečko i portir nosili prtljag uz stepenice, ali da je htela da upozori svoje pratioce da uopšte nije lako doći do lokacije kao što su neki to predstavili.

"Pogled je prekrasan, kao i more, hrana je izvrsna, ljudi su sjajni, ali nije tako lako kao što se čini. Ako želite doći ovde, morate baš dosta vremena da potrošite, rekla je Leksi koju je iscrpelo hodanje stepenicama nakon večere.

